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Найдено самое древнее существо, утратившее части тела за ненадобностью

Найдено самое древнее существо, утратившее части тела за ненадобностью

Исследование загадочного животного, обитавшего в морях 518 миллионов лет назад, показало, что в процессе эволюции оно избавилось от ненужных конечностей. Это самый ранний известный пример утраты частей тела в угоду изменившимся условиям.

Подробности изложены в научной статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Учёным хорошо известно, что у предков змей были ноги, а у далёких предков человека - хвост. Но, приспосабливаясь к новым экологическим нишам, животные утратили части тела, развитие которых заняло у их предшественников много поколений. Такое явление биологи называют вторичной потерей.

Когда животные впервые стали проявлять подобную неблагодарность и расточительность? Судя по выводам недавнего исследования, как минимум 518 миллионов лет назад, в раннем кембрийском периоде.

Авторы изучили необычные останки представителя вида Facivermis yunnanicus. Это загадочное червеобразное существо было менее 10 сантиметров в длину. На переднем конце тела у него располагалось пять пар покрытых шипами конечностей, а задний конец тела был утолщён.

Это создание известно палеонтологам уже около 30 лет, и всё это время специалисты не устают спорить, кому оно приходится родственником. Его относят к предкам то кольчатых червей, то щупальцевых, то пятиусток. Общепринято, пожалуй, лишь то, что F. yunnanicus принадлежит к билатериям, то есть двустороннесимметричным животным. Но это крайне широкая группа, объединяющая, скажем, людей с насекомыми.

Новая версия гласит, что F. yunnanicus относится к лобоподам. В этом исследователей убедил целый арсенал математических методов, использованных для установления эволюционного родства. Но у лобоподов пары конечностей расположены вдоль всего тела, почему же F. yunnanicus выделяется из этого ряда? Потому, отвечают авторы, что лишним конечностям, вульгарно выражаясь, наступила труба.

Найдено самое древнее существо, утратившее части тела за ненадобностью


По предположению исследователей, особи вида F. yunnanicus жили внутри твёрдых трубок.
Иллюстрация Franz Anthony.

Поясним. Уникальность окаменелости, изученной исследователями, в том, что задняя часть тела животного погружена в твёрдую трубку. Её происхождение неизвестно, но по габаритам она точно подходит заднему утолщённому концу тела F. yunnanicus.

Возможно, известный интеллектуал Кролик сказал бы на это: "Всё ясно, он застглял!". Но учёные полагают, что перед нами не свидетельство древней трагедии существа, случайно попавшего куда не надо. Напротив, "червь с щупальцами" находился буквально в домике. Твёрдая оболочка служила якорем, надёжно прикрепляющим его ко дну, и, возможно, защитой от хищников.

При таком образе жизни конечности на участке тела, погружённом в "раковину", были бесполезны, а скорее всего, даже мешали. Поэтому F. yunnanicus утратил их в процессе эволюции.

Именно так и появилась его известная палеонтологам анатомия с конечностями только на переднем конце тела (они, вероятно, служили для захвата пищи). Просто в ранее исследованных образцах почему-то не сохранились твёрдые трубки, предполагают авторы (хотя на первый взгляд у твёрдого объекта куда больше шансов сохраниться в окаменелости, чем у мягкого тела этого древнего обитателя морей).

"Это самый ранний известный пример вторичной потери, наблюдаемой сегодня в таких случаях, как потеря ног змеями", - заключает первый автор статьи Ричард Ховард (Richard Howard) из Юньнаньского университета.

Заметим, что именно в кембрии на Земле стали появляться животные с твёрдым скелетом, то есть началась более или менее подробная палеонтологическая летопись. Таким образом, эволюция могла пользоваться вторичной потерей и раньше, возможно, с самого возникновения многоклеточных животных, но следов этого учёные пока не нашли.

29 февраль 2020 /
Хочу все знать
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