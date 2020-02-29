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Исследователи назвали новую причину конца света

Исследователи назвали новую причину конца света

Ученые из США изучили причины глобального потепления. В результате они обнаружили новую причину конца света, которую можно устранить.

Процесс глобального потепления связан с большим количеством факторов, одним из которых является метан. На сегодняшний день известно два источника выбросов этого газа — биологический и ископаемый. Ученые выяснили, что за последние 200 лет количество выбросов промышленного газа увеличилось в несколько раз.

Это хорошая новость

Данные выводы ученых говорят о том, что конец света из-за глобального потепления можно с легкостью предотвратить, так как метан является одним из главных виновников парникового эффекта на Земле.

В отличие от углекислого газа метан быстро покидает атмосферу.

Если резко сократить выбросы метана, то это позволит заметно улучшить экологическую ситуацию на нашей планете и остановить процесс глобального потепления.

29 февраль 2020 /
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