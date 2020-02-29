Будущие исследователи Марса могут стать причиной появления новых вирусов

Новый вирус под названием SARS-CoV-2 является тем самым коронавирусом, который вызвал недавнюю вспышку опасного заболевания под названием COVID-19. Пока Всемирная организация здравоохранения пытается найти эффективный способ лечения болезни, НАСА вовсю работает над планом миссии, которая в дальнейшем позволит создать систему доставки отправлений с одной из ближайших к Земле планет — Марса. Согласно статье, опубликованной на портале livescience.com, космические сувениры, которые будущие колонисты Красной планеты будут отправлять на Землю, могут представлять собой опасность для хрупкой биосферы Земли. И причина, из-за которой “марсианские посылки” могут быть смертельно опасными, напрямую связана с распространяющимся по планете вирусом.

Вирусы на Марсе

Как известно, коронавирус SARS-CoV-2, ознаменовавший начало 2020 года, является мутацией вполне привычного вируса, вызывающего грипп или ОРЗ. Попадая в новые для себя условия, вирусы обычно стараются адаптироваться под окружающую их среду, тем самым укрепляясь и становясь более устойчивыми к применению противовирусных средств. В случае с SARS-CoV-2, таким “усилителем” стал организм летучей мыши, в то время как на Марсе или Луне микроорганизмы могут получить новые свойства благодаря необычным климат ическим условиям, характеристикам местной атмосферы или ее давления.

Когда в 1973 году Карл Саган опубликовал книгу «Космическая связь. Внеземная перспектива», он предложил свое видение на марсианские патогены. Так, согласно мнению авторитетного ученого, на Марсе могут иметься и собственные бактерии, представляющие потенциальную угрозу для человека. Будучи случайно перенесенными в земную среду, подобные микроорганизмы могут спровоцировать настоящую биологическую войну, так как у земных организмов не было никакой защиты против марсианских патогенов в течение 4,5 миллиардов лет. Хотя вероятность подобного исхода событий может быть очень мала, опасность заразиться однажды “марсианским коронавирусом” у человечества все же существует.

Можно ли заразиться вирусом с Марса?

Джон Руммель, старший научный сотрудник Института SETI в Калифорнии, считает, что для предотвращения претворения сценария “Войны миров” в реальную жизнь, человечеству необходимо тщательно продумать систему обработки и транспортировки марсианских образцов. Однако даже в этом случае мы не сможем быть полностью уверенными в собственной безопасности. Так, если марсианские патогены будут похожи на уже упомянутый выше коронавирус, длительный инкубационный период постепенно проявляющейся инфекции может негативно повлиять на распространение вируса по планете.

Аналогичным образом могут повлиять и земные организмы на марсианскую жизнь, если таковая, конечно, там имеется. Помимо геноцида местных живых организмов, земные патогены могут спровоцировать изменение климат а Красной планеты. Так, даже малейшее неловкое воздействие на окружающую среду Марса может привести к крайне непредсказуемым последствиям: астронавт, по неосторожности оставивший всего лишь несколько бактерий со своего скафандра на поверхности четвертой от солнц а планеты, рискует стать виновником настоящего марсианского апокалипсиса, способного уничтожить местную экосистему.

Вирусы, подвергшиеся мутациям на Марсе, могут быть крайне опасны для землян