Как выбрать муравьиную ферму

герметичность конструкции;

форму;

способ увлажнения;

тип наполнителя.

Герметичность конструкции

Прежде чем купить муравьев , будущему киперу необходимо подобрать подходящий вариант фермы. Это можно сделать только в том случае, если кипер будет использовать наиболее важные критерии выбора. К таковым стоит отнести:

Этот критерий считается одним из важнейших, так как существует вероятность того, что муравьи могут использовать для побега даже мельчайшие щели. Поэтому любые отверстия в формикарии должны быть закрыты специальной сеткой. Альтернативным вариантом является регулярное нанесение на края арены так называемого «антипобега».

Форма

Что касается формы, то наиболее популярным вариантом считаются прямоугольные фермы. Они отличаются устойчивостью, прочностью и удобством слежения за насекомыми. При этом важна не только внешняя форма. Покупателю формикария стоит обращать внимание и на внутреннюю конфигурацию. Внутри муравьиной фермы должны быть предусмотрены различные ходы, камеры увлажнения, поилки и, конечно же, арена.

Также стоит предусмотреть удобство открытия крышки. Стоит понимать, что из-за необходимости постоянной уборки мусора киперу придется регулярно открывать и закрывать крышку фермы.

Способ увлажнения

Для увлажнения муравьиной фермы используются специальные камеры, в которых установлен пористый материал, предназначенный для равномерного распределения влаги. Единственное, что стоит учитывать покупателю – это размер и расположение данных камер.

Тип наполнителя

Перед тем, как купить муравьиную ферму, также стоит разобраться с наполнителем. Для обеспечения полноценной жизни муравьев могут использоваться гипсовые, земляные, акриловые, песочные и деревянные наполнители. Киперам-новичкам рекомендуется делать выбор в пользу акриловых наполнителей. Еще одним универсальным вариантом считаются гипсовые формикарии. Они идеально подходят для разведения любого вида этих насекомых. Учитывая популярность гипса и акрила, эти материалы зачастую комбинируются. Например, основа фермы может быть выполнена из акрила, а пол – из гипса. К слову, именно такой вариант и считается наилучшим для жильцов формикариев. Муравьи, проживающие на такой ферме, прекрасно себя чувствуют и очень быстро развиваются.

А вот деревянный наполнитель подходит далеко не всем. Он актуален только для древесных муравьев. Основным преимуществом такого варианта считается отсутствие необходимости в дополнительном увлажнении. Наконец, песчаный и земляной наполнители менее востребованы ввиду того, что такие формикарии очень быстро загрязняются.