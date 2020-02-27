» » Новый ровер NASA может быть сконструирован с вашей помощью

Новый ровер NASA может быть сконструирован с вашей помощью

Лаборатория реактивного движения НАСА в Пасадене штата Калифорния, в рамках гранта программы NASA Innovative Advanced Concepts проводит публичный конкурс на разработку датчика предотвращения препятствий для возможного будущего ровера, разрабатываемого агентством для исследования Венеры. Главная задача устройства будет заключаться в исследовании рельефа адской планеты, что долгое время не удавалось должным образом сделать советским и американским предшественникам вездехода. Надеясь привлечь внимание общественности к заданной проблеме, исследователи НАСА надеются создать мощное и технологичное устройство, способное выжить даже в суровых условиях второй от солнца планеты.


Новая экспедиция на Венеру

Вряд ли Венера может показаться вам приятным для жизни местом: при температуре поверхности свыше 350 градусов по Цельсию и атмосферном давлении в 90 раз превышающем земное, Венера может превратить свинец в лужу и даже с легкостью раздавить атомную подводную лодку. Несмотря на то, что нашу космическую соседку уже посетило большое количество миссий, только около дюжины из них вступили в контакт с поверхностью Венеры, прежде чем погибнуть под тяжелейшим давлением планеты. Последним космическим аппаратом, коснувшимся поверхности планеты, стала советская «Вега-2», которая успешно приземлилась на Венеру в 1985 году. Хотя миссия аппарата и считается успешной, устройство смогло “прожить” в адском климате нашей космической соседки всего лишь около часа, дав ученым повод задуматься о создании более технологичного аппарата.

Новый ровер NASA может быть сконструирован с вашей помощью

“Вега-2” — последний аппарат, успешно приземлившийся на поверхность Венеры

Джонатан Саудер, старший инженер по мехатронике НАСА, утверждает что Земля и Венера когда-то были по-настоящему братскими планетами со схожими климатическими характеристиками. Созданию тропического рая на второй от солнца планете помешало некое единичное событие, заставившее соседние планеты пойти по кардинально разным путям развития. Как бы то ни было, исследователь уверен, что изучение различных геологических единиц на поверхности Венеры могло бы помочь нам понять эволюцию планеты, тем самым способствуя лучшему пониманию климата Земли.

Приводимый в движение ветром, новый ровер НАСА сможет провести месяцы работы, а не минуты, исследуя ландшафт Венеры. По мере того, как марсоход начнет продвигаться в своих исследованиях, ему будет необходимо уметь обнаруживать и обходить препятствия на своем пути. Так, скалы, расщелины и крутые склоны могут помешать ведению научной работы, и для того, чтобы предотвратить появление ряда сложностей при эксплуатации будущего устройства, НАСА решило прибегнуть к сторонней помощи при разработке нового вида сенсора, способного работать даже при экстремально высоких температурах. Победивший в конкурсе датчик будет включен в концепцию ровера и потенциально сможет стать активной частью механизма, с помощью которого человечество узнает о деталях рельефа Венеры.

Новый ровер NASA может быть сконструирован с вашей помощью

Типичный ландшафт Венеры

Участники конкурса получат возможность выиграть приз за первое место в размере $15 000. Известно также, что второе место принесет создателю удачного проекта $10,000, а третье — $ 5,000. Для того, чтобы лично принять участие в конкурсе и получить больше информации о предложении, вы можете посетить официальную веб-страницу компании.

Новый ровер NASA может быть сконструирован с вашей помощью

Концепт ровера, который может быть отправлен на Венеру уже в ближайшем будущем

27 февраль 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В NASA одобрили «космического ската» для исследований Венеры
Хочу все знать

В NASA одобрили «космического ската» для исследований Венеры

Национальное аэрокосмическое агентство США приняло предложение Университета Буффало о разработке экспериментального космического аппарата для исследований Венеры....
Планета Венера
Хочу все знать

Планета Венера

Планета Венера: интересные факты.
Почему нам снова нужно вернуться на Венеру?
Хочу все знать

Почему нам снова нужно вернуться на Венеру?

Венера — вторая по удаленности от Солнца планета и ближайшая соседка Земли. Несмотря на то, что Венера носит имя древнеримской богини любви и плодородия, под толстой атмосферой планеты скрывается
Определены возможные места посадки на Венеру
Хочу все знать

Определены возможные места посадки на Венеру

Миссия «Венера-Д» продвигается: определены пять возможных мест посадки спускаемого аппарата. Все они расположены в северном полушарии планеты, так как это наиболее предпочтительная зона с точки
Интересные факты о Венере.
Хочу все знать

Интересные факты о Венере.

Вы знаете, что день на Венере равен 243 земных суток и год на Венере равен 224,7 земным суткам. День на Венере больше, чем год потому, что она вращается очень медленно! Венера вращается вокруг своей
Nasa отправит космический аппарат для изучения адской поверхности Венеры
Хочу все знать

Nasa отправит космический аппарат для изучения адской поверхности Венеры

Со всеми разговорами об отправке людей на Луну и, в конечном итоге, на Марс, можно легко забыть о том, что есть другие планеты, которые стоит исследовать. Так, команда инженеров из NASA нацелена на
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
В интернете появилась динамическая карта распространения вируса 2019-nCovУченые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на ЗемлеЭксперты предрекли человечеству эпидемию цифрового аутизмаЗеленая Антарктида. Всегда ли Южный континент был укрыт ледяным щитомПокупаем одежду в интернет-магазинеНа замерзшем водопаде в штате Нью-Йорк появилась «алмазная пыль»Новая теория может объяснить главный парадокс ВселеннойКрасное море оказалось крупным загрязнителем воздуха


Свежие Статьи
Генетические химеры

Генетические химеры

Вода все помнит

Вода все помнит

Тьма

Тьма

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+