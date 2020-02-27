Удивительные открытия миссии NASA InSight: сейсмическая активность и сияние марсианского неба

Шесть увлекательных исследований, опубликованных в журналах Nature Geoscience и Nature Communications подробно описывают открытия, сделанные с помощью аппарата NASA InSight, который впервые приземлился на Марсе в ноябре 2018 года. новост ь об окончательном подтверждении сейсмической активности на Красной планете появилась во всех мировых СМИ. Исследователи выяснили, что за сейсмическую активность Марса отвечают те же принципы, что и на нашей планете. Однако одно исследование выделяется своей странностью: команда метеорологов InSight смогла подтвердить наличие странного свечения марсианского ночного неба.

Марсотрясения и их причины

Первые признаки сейсмической активности на Марсе зонд InSight получил в апреле 2019 года, однако на их обработку ушел практически год. Сбор данных производился с помощью инструмента SEIS, который состоит из трех детекторов и на разных частотах способен фиксировать колебания грунта. Недра Марса оказались гораздо более активными, чем у Луны, но спокойнее чем на на нашей планете. Как сообщают авторы исследования, в целом Марс напоминает спокойные уголки Земли, далекие от зон сейсмического напряжения и разломов.

За 235 марсианских дней зонд InSight зафиксировал 174 сейсмических события,150 из которых оказались высокочастотными и 24 — низкочастотными. Исследователи полагают, что низкочастотные сейсмические события имеют тектоническую природу. Именно эти 24 события интересуют ученых больше всего. Различные волны распространяются по коре планеты и на основе того, как именно это происходит, исследователи могут получить информацию о геологических слоях Марса, а также определить местоположение источника. Как пишут авторы исследования, им удалось приблизительно определить местоположения источника у 13 из 24 событий, а два из самых сильных марсотрясений были зафиксированы в Уступах Цербера — это разломы и расщелины, которые расположены у экватора Марса. С точки зрения вулканической активности Уступы Цербера — самый молодой геологический регион Красной планеты. Последнее извержение, как полагают исследователи, состоялось около 10 миллионов лет назад.

Сейсмическая активность Марса больше не вызывает сомнений

Усиление ветра на Марсе наблюдается с полуночи и до утра так как более холодный воздух спускается с высокогорья южного полушария на регионы северного полушария, где сейчас находится аппарат InSight. На протяжении дня солнечные лучи нагревают воздух, в результате чего образуются конвективные потоки. К вечеру ветер усиливается, а атмосферное давление падает. Подобные благоприятные условия и позволили сейсмографу inSight зарегистрировать тектонический шум из самых недр планеты.

Марсианские вихри

Еще одной до сих пор нерешенной загадкой для ученых является множество доказательств существования пылевых дьяволов или «вихрей» возле места посадки InSight. Тем не менее, последние наблюдения аппарата не зафиксировали никаких признаков их существования. Как сообщил изданию Vice Дон Банфилд из Корнелльского университета, который возглавляет команду InSight по науке о погоде, исследователи практически наверняка представляют себе множество вихрей, но по какой-то причине они не кажутся непрозрачными или являются недостаточно непрозрачными, чтобы их можно было увидеть.

Так выглядит небо на Красной планете ночью. Снимок сделан зондом InSight

Воздушное свечение

Череда ночных снимков показала, что в небе Красной планеты наблюдается свечение, получившее название «воздушное свечение», вызвано фото химическими реакциями в небе. По мнению ученых, источником свечения не является отражение света от спутников Марса, а вызвано фото химическими реакциями в верхних слоях атмосферы. Долгое время исследователи предполагали, что на Красной планете появится воздушное свечение, но подтвердилось это только сейчас. Полученные наблюдения оказались возможны благодаря множеству чрезвычайно чувствительных метеорологических приборов.

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