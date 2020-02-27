Медитация помогает снизить боль и улучшить настроение. Но как долго ей нужно учиться?

Каждый из нас хочет быть здоровым, но практически у каждого лекарства есть побочные эффекты, физические нагрузки некоторым людям противопоказаны и даже здоровую диету нужно вести с умом. Но доводилось ли вам слышать что-нибудь плохое о медитации? Пожалуй, это способ укрепления физического и эмоционального здоровья является самым подходящим для всех людей без исключения. Недавно ученые из американского штата Коннектикут доказали, что научиться выполнять короткие медитации может научиться каждый человек, причем очень быстро. Положительный эффект при этом не заставит себя долго ждать, потому что человек очень скоро заметит меньшую восприимчивость к боли и эмоциональную устойчивость. Но как ученые доказали это?

О проведенном исследовании и его результатах было рассказано в научном журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience. В научной работе приняли участие 17 человек, которые ранее никогда не пробовали медитировать. Их попросили выполнить 20-минутное упражнение, в ходе которого от них требовалось сконцентрироваться на своих ощущениях, перестать витать в облаках и в целом осознавать свое существование. Какое именно упражнение для этого использовалось, не сообщается, но скорее всего участники сначала концентрировались на своем дыхании, постепенно расслабляли части своего тела и старались пробыть в этом состоянии максимальное количество времени. Как правило, именно с такого упражнения начинается обучение медитации новичков.

Чем полезна медитация?

После обучения короткой медитации добровольцы прошли два теста. В ходе первого на их предплечье ставилось теплый или горячий предмет. Во втором испытании людям показывали нейтральные фото графии вроде изображений мебели, или шокирующие кадры с мертвыми людьми. Все это время ученые следили за активностью разных областей их мозг а, чтобы выяснить, влияет ли медитация на настолько глубоком уровне, или это просто самовнушение.

Было выяснено, что в обычном состоянии люди ощущают больше боли и испытывают более выраженный негатив при виде неприятных изображений. Но после 20-минутной медитации, которая буквально «опускает с небес на землю» и помогает быть в осознанности, восприимчивость к боли и эмоциональным потрясениям заметно снижается. В целом, человек становится более спокойным, у него повышается настроение и он может более трезво оценивать происходящие события.

Обо всем этом свидетельствуют не только наблюдения ученых, но и результаты сканирования мозг а добровольцев. Они показали, что после медитации активность частей мозг а, которые отвечают за восприятие боли и негативных эмоций, значительно снижается. По словам нейробиолога Хеди Кобера, после медитации люди воспринимали горячие объекты так, как будто они были просто теплыми.

Итак, в ходе научной работы ученые сделали как минимум два открытия. Во-первых, даже короткие медитации могут улучшить состояние человека, снизив восприимчивость к боли и негативным эмоциям. Во-вторых, эффективно медитировать умеют даже те люди, которые ранее не пробовали эту технику. Примечательно, что пользу от медитаций большинство людей могут ощутить очень быстро. Для обучения медитации существуют даже мобильные приложения вроде Headspace, при помощи которых первые шаги к осознанности можно сделать всего за несколько минут.

Вообще, чтобы освоить технику медитации, рекомендуем почитать книгу Денни Пенмана и Марка Уильямса «Осознанность: Как обрести гармонию в нашем безумном мире». В ней рассказывается о пользе пребывания в осознанном состоянии, причем каждый факт закреплен ссылками на результаты научных исследований. Рекомендуем к прочтению!

Медитации могут быть идеальным способом улучшения физического и психического здоровья