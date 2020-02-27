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Почему стоит выбрать школу CIS

Получение хорошего образования является одной из предпосылок будущего успеха. В связи с этим, всё больше современных родителей не ограничиваются стандартной государственной программой, а предпочитают обучать ребёнка в британской школе (CIS).

Несмотря на свою сравнительную молодость (25 лет), эта школа является стандартом высококачественного образования, который соответствует всем стандартам в Великобритании. Не зря здесь учатся дети из нескольких десятков стран.

Ознакомиться подробнее можете по ссылке cisedu.com/ru-ru/campuses/spb/.

У этого заведения есть обширный спектр положительных особенностей, которые делают его очень популярным. Среди них можно назвать следующие:

  1. Полный цикл обучения: от базового уровня до довузовского курса. В школе также есть группа детей, что еще больше расширяет возможности вашего ребёнка в учебе. Как правило, программа рассчитана на 2-18 лет.
  2. Углублённое изучение английского языка. Значимым преимуществом является тот факт, что многие учителя в данном учебном заведении являются носителями этого иностранного языка. Именно они делают речь правильной и действительно английской. Такая практика коучинга является гарантией того, что ребёнок может легко поступить в университет заграницей.
  3. Обучение в рамках специальной программы, которая вместе с программой РФ даёт отличные результаты.
  4. Получение сертификата о среднем образовании, с возможностью получения диплома уровня A или IB.
  5. Личностное развитие. Здесь ваш ребёнок станет образованным, самодостаточным, который научится ставить цели и достигать их. Он также учится общаться с людьми из других стран, культур, которые могут иметь абсолютно противоположные взгляды на элементарные вещи. разумеется, в этом учебном заведении царит благоприятная атмосфера.
  6. Широкий выбор дополнительных классов. Здесь не только учатся, но и хорошо отдыхают. Различные клубы, секции не только развлекут учащихся, но и помогут им освоить новые навыки (физические, интеллектуальные), без барьеров и условностей.
27 февраль 2020 /
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