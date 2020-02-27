Почему стоит выбрать школу CIS

Получение хорошего образования является одной из предпосылок
будущего успеха. В связи с этим, всё больше современных родителей не
ограничиваются стандартной государственной программой, а предпочитают обучать
ребёнка в британской школе (CIS).
Несмотря на свою сравнительную молодость (25 лет), эта школа
является стандартом высококачественного образования, который соответствует всем
стандартам в Великобритании. Не зря здесь учатся дети из нескольких десятков
стран.
У этого заведения есть обширный спектр положительных
особенностей, которые делают его очень популярным. Среди них можно назвать
следующие:
Полный цикл обучения: от базового уровня до довузовского
курса. В школе также есть группа детей, что еще больше расширяет возможности
вашего ребёнка в учебе. Как правило, программа рассчитана на 2-18 лет.
Углублённое изучение английского языка. Значимым
преимуществом является тот факт, что многие учителя в данном учебном заведении
являются носителями этого иностранного языка. Именно они делают речь правильной
и действительно английской. Такая практика коучинга является гарантией того,
что ребёнок может легко поступить в университет заграницей.
Обучение в рамках специальной программы, которая вместе с
программой РФ даёт отличные результаты.
Получение сертификата о среднем образовании, с
возможностью получения диплома уровня A или IB.
Личностное развитие. Здесь ваш ребёнок станет
образованным, самодостаточным, который научится ставить цели и достигать их. Он
также учится общаться с людьми из других стран, культур, которые могут иметь
абсолютно противоположные взгляды на элементарные вещи. разумеется, в этом
учебном заведении царит благоприятная атмосфера.
Широкий выбор дополнительных классов. Здесь не только
учатся, но и хорошо отдыхают. Различные клубы, секции не только развлекут
учащихся, но и помогут им освоить новые навыки (физические, интеллектуальные),
без барьеров и условностей.
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