Почему стоит выбрать школу CIS

Получение хорошего образования является одной из предпосылок будущего успеха. В связи с этим, всё больше современных родителей не ограничиваются стандартной государственной программой, а предпочитают обучать ребёнка в британской школе (CIS).

Несмотря на свою сравнительную молодость (25 лет), эта школа является стандартом высококачественного образования, который соответствует всем стандартам в Великобритании. Не зря здесь учатся дети из нескольких десятков стран.

Ознакомиться подробнее можете по ссылке cisedu.com/ru-ru/campuses/spb/.

У этого заведения есть обширный спектр положительных особенностей, которые делают его очень популярным. Среди них можно назвать следующие: