У побережья Антарктиды открыт новый остров

«Я думаю, что вижу камни», — крикнул офицер на борту океанографического судна Nathaniel B. Palmer, когда корабль проходил через залив Пайн Айленд у берега Антарктиды. Найденный остров невелик и на крупное географическое открытие не тянет. Но он крайне интересен для науки.



Как сообщает журнал Nature, остров выступает из воды очень ненамного, поэтому есть основания полагать, что он и ранее находился на том же месте, но увидеть его со спутника мешал ледниковый покров, который сейчас растаял. Поскольку корабли плавают по заливу Пайн Айленд не каждый год и даже не каждое десятилетие, рассмотреть новинку поблизости было некому.

Другая версия сводится к тому, что острова ранее на этом месте не было. Он был под водой на небольшой глубине, но таяние ледников в Антартиде привело к поднятию земной коры из-за снизившейся нагрузки сверху. Это возможно. Земная кора движется на сантиметры в год как по вертикали, так и по горизонтали, но здесь речь должна идти о десятках сантиметров, как минимум. Это тоже возможно, поскольку таяние ледников освобождает землю от гигантской нагрузки, но это пока не подтверждено наблюдениями.

Сбор образцов с нового острова может помочь исследователям определить, насколько быстро поднимается континент, что должно улучшить моделирование поведения близлежащих ледников.

По словам Лорен Симкинс, гляциолога из Университета Вирджинии в Шарлоттсвилле, быстрый подъем Западной Антарктики может увеличить нагрузку на ледяной покров других частей континента, что приведет к ускорению его разрушения. Но подъем континентального шельфа может также закрепить шельфовые ледники, препятствуя их сползанию в океан. По словам Симкинс, открытый остров может послужить хорошим примером для изучения этих процессов.