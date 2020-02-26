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Ученые раскрыли секрет счастья

Ученые раскрыли секрет счастья

Найден секрет счастья. С таким резонансным заявлением выступили ученые из Гарварда, пишет Freundin.

Эксперты подвели итоги глобального исследования, которое началось еще в 1938 году — ученые более 80 лет следили за жизнью 724 мужчин. С самого детства и до преклонного возраста добровольцам задавали вопросы о здоровье, отношении к жизни, работе и семье. В эксперименте принимали участие и родные испытуемых. Они дополняли рассказы последних, в том числе делились информацией об образе жизни добровольцев.

Итоги масштабного исследования показали, что ощущение счастья дарят хорошие отношения. При этом важно не количество социальных связей, а их качество.

Так, если человека окружают люди, на которых он может положиться, его нервная система и мозг расслабляются, а эмоциональная боль уменьшается, пояснили ученые.

26 февраль 2020 /
Хочу все знать
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