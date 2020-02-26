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В поисках «нулевого пациента»: ученые ищут человека, с которого началась вспышка коронавируса

Пока CoVID-2019 стремительно распространяется по планете, ученые всего мира пытаются найти «нулевого пациента» — первого человека, который заразился коронавирусом. Достижения в области генетического анализа позволяют проследить родословную вируса через тех, кого он заразил. В сочетании с эпидемиологическими исследованиями ученые могут точно определить людей, которые, возможно, были первыми, кто начал распространять болезнь и тем самым спровоцировал вспышку. Определение «нулевого пациента» может помочь решить важнейшие вопросы о том, как, когда и почему произошла вспышка. Это может помочь предотвратить заражение большого количества человек сейчас и в будущем.


Что известно об источнике коронавируса?

Первоначально власти Китая сообщили, что первый случай заболевания коронавирусом был зарегистрирован 31 декабря 2019 года. Все последующие случаи заражения были немедленно связаны с рынком морепродуктов в Ухане, в провинции Хубэй — эпицентром вспышки CoVID-2019. Почти 82% из более чем 78 000 случаев зарегистрированных в Китае и во всем мире, приходятся именно на Хубэй. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса. Подробнее о поисках лекарства против коронавирусом читайте в нашем специальном материале.

Что же касается ситуации с распространением коронавируса, то эксперты ВОЗ не исключают, что она может перерасти в самую настоящую пандемию. Так, на момент написания настоящей статьи, количество зараженных в Италии превысило 300 человек. Это делает страну потенциальным очагом вспышки CoVID-20 в Европе. Однако даже если худшие ожидания экспертов ВОЗ оправдаются, не стоит забывать о том, что количество выздоровевших значительно превышает количество умерших.

В поисках «нулевого пациента»: ученые ищут человека, с которого началась вспышка коронавируса

Сегодня о первом человеке, заразившимся коронавирусом ничего не известно

26 февраль 2020 /
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