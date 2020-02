Обнаружено первое в мире животное, которому не нужен кислород, чтобы выжить

Исследователи обнаружили единственное в мире животное, которому не нужен кислород для выживания. Им оказался распространенный паразит лососевых. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что паразиту Henneguya salminicola не требуется дыхание, чтобы выжить — это откровение, которое может изменить то, как мы понимаем жизнь на Земле и за ее пределами. Авторы исследования пишут, что многоклеточный организм, который входит в группу животных, тесно связанных с медузами, известными как Myxozoa, вообще не дышит и не имеет митохондриальной ДНК. Но как такое возможно?

Уникальный организм

Это первое многоклеточное животное, обнаруженное в дикой природе в ДНК которого отсутствуют гены, ответственные за дыхание. Согласно полученным результатам, паразит утратил «способность выполнять аэробное клеточное дыхание». Ранее в исследовании 2010 года ученые предположили, что вид лорицифера, другого микроскопического животного, способен выжить без кислорода, хотя, согласно данным BBC, это открытие не было полностью подтверждено.

Каким бы удивительным не казалось нам это открытие, Henneguya salminicola — довольно распространенный организм, паразитирующий на лососевых и провоцирующих у них заболевания. Некоторые болезни приводят к появлению некрасивых кист на мясе лосося, но, как правило, безвредны для человека и самой рыбы. Поскольку Henneguya salminicola паразитирует внутри рыбы, это крошечное существо эволюционировало, чтобы выживать в условиях, при которых снабжение кислородом является нерегулярным. Как пишут авторы исследования, практически все многоклеточные организмы, включая растения и грибы, не могут выжить без кислорода. А Henneguya salminicola в ходе эволюции не только потерял часть генов, которые напрямую связаны с аэробным дыханием, но и изобрел способ бескислородного расщепления необходимых питательных веществ.

Как сообщила изданию Live Science соавтор исследования Дороте Юшон, биолог-эволюционист из университета Тель-Авив, эти крошечные паразиты потеряли ткани, нервные клетки, мышцы и все остальное, включая способность дышать. На сегодняшний день вопрос о том, как Henneguya salminicola удается выживать без кислорода остается открытым, Исследователи полагают, что паразит может черпать энергию у своего хозяина.

Весь набор генов, которые связаны с работой митохондрий в ДНК — органелл, размером с бактерию — у паразита Henneguya salminicola полностью отсутствует. Вместо них животное опирается на цепочку генов, благодаря которой он способен расщеплять необходимые сахара без ферментов из митохондрий, как это обычно происходит у других организмов. Однако как именно работает обмен веществ этого по-настоящему уникального организма ученым еще только предстоит узнать.

Исследователи обнаружили, что в ходе своего эволюционного процесса животное смогло выжить благодаря устранению генов, связанных с кислородным дыханием

И все же, кое-что интересное о Henneguya salminicola ученые могут рассказать уже сегодня. Так, выявленный у паразита набор генов является уникальным — он совершенно не похож на те цепочки ДНК, которые свойственны эукариотам — вид организмов, которые состоят из нескольких клеток — и другим организмам, которым не нужен кислород. Ученые надеются, что дальнейшее изучение паразита лососевых позволит не только создать препараты, способные избавить рыб от паразитов, но также помогут нам больше узнать о совершенно незнакомых нам формах жизни.

Так выглядит Henneguya salminicola