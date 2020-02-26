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Детский лагерь – лучший отдых для ребенка

Смена активности - лучший отдых. Под этим девизом действуют современные детские лагеря. Преподаватели и тьюторы готовят уникальную программу для каждой смены, чтобы ребёнок регулярно участвовал в общих мероприятиях: ему не будет скучно здесь. Чтобы решить, куда отправлять детей, сначала необходимо определить формат.

Преимущества отдыха в лагере (например, https://vlagere.com/detskij-lager-dzherelo/) включают следующие:

  • Лагерь может быть значимой частью детства для ребёнка.
  • Вдали от дома он учится самостоятельности, заботиться о себе, без помощи родителей.
  • Здесь дети приобретают адаптацию в новом коллективе, заводят друзей.
  • Именно в этих местах дети учатся проявлять лидерские качества, что очень поможет им во взрослой жизни.
  • Смена в лагере, отвечающем вашим интересам, поможет развить личность ребёнка. Здесь он получит новые знания и навыки в деятельности, которая их интересует.
  • Ещё одним преимуществом лагерей является их расположение. Лес, горы или берег - это свежий воздух, которого не хватает жителям города, особенно столиц и мегаполисов. Провести несколько недель в дикой природе не только приятно, но и очень полезно ля здоровья.

Отдых в этих местах сильно отличается от обычного отдыха с родителями. Однако, здесь ребёнок может столкнуться с определёнными трудностями.

Прежде всего, он может испытывать некоторый дискомфорт - в большинстве пригородных лагерей дети живут по несколько человек в комнате, а душевая и санузел находятся в коридорах. Многие современные дети не привыкли к этим условиям, и всё новое часто тревожит их.

Ещё одна проблема с лагерем заключается в том, что тьюторы и вожатые не способны контролировать всех детей круглосуточно. Спросите их о том, как обеспечивается безопасность здесь, и договоритесь с вашим ребёнком, как часто будете звонить. Обменяйтесь контактами со всеми работниками лагеря, ответственными за безопасность детей. Если с ребёнком по какой-либо причине не связались, вы можете позвонить персоналу, чтобы удостовериться, что с детьми всё в порядке. Проверьте также, есть ли в лагере медицинское обслуживание.

26 февраль 2020 /
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