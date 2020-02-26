» » Пермские ученые учатся "читать мысли" покупателей

Пермские ученые учатся "читать мысли" покупателей

Пермские ученые учатся "читать мысли" покупателей

Ученые Пермского государственного национального исследовательского университета разрабатывают методику анализа субъективного восприятия качества товара в ритейле. В ее основе исследование импульсов мозга человека, который знакомится с новым товаром.

- Мы провели эксперимент в сегменте парфюмерии. Его участникам были предложены различные ароматы, в процессе знакомства с ними мы наблюдали за их импульсами мозга с помощью энцефалографа. В дальнейшем отзывы о новых парфюмерных продуктах в большинстве совпали с полученными данными деятельности мозга участников эксперимента, - пояснила "РГ" заведующая лабораторией нейромаркетинга и исследования поведения потребителей экономического факультета ПГНИУ Евгения Керзина.

Новая методика, по словам ученого, позволит производителям проводить предсерийные тестирования товаров-новинок на рынке и оптимизировать инвестиции в развитие новых производств. Изучение мыслительных процессов на основе анализа импульсов головного мозга открывает путь и к другим, более глубоким исследованиям психологии человека.

26 февраль 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Недостаток сна ведет к разрушению мозга
Хочу все знать

Недостаток сна ведет к разрушению мозга

Исследователи провели эксперимент с участием 15 молодых мужчин. Недостаток сна ведет к повреждениям головного мозга, заявили ученые из Швеции. К такому выводу пришли сотрудники Университета Упсалы,
Ученые заявили, что чипсы опасны для мозга детей
Хочу все знать

Ученые заявили, что чипсы опасны для мозга детей

Ученые провели исследование и выяснили, что чипсы — крайне вредная еда для детей 3-4 лет, поскольку в данном возрастном промежутке происходит активное развитие головного мозга и любая вредная пища
По словам учёных, секс способствует росту клеток головного мозга
Хочу все знать

По словам учёных, секс способствует росту клеток головного мозга

По словам учёных, секс действительно может сделать вас умнее: исследование показало, что у крыс среднего возраста после спаривания возникало больше новых клеток мозга. Исследователи из Университета
Ученые научились контролировать вдохновение
Хочу все знать

Ученые научились контролировать вдохновение

Австралийские нейробиологи из сиднейского Центра разума провели ряд экспериментов, доказывающих, что сделать человека более творческим можно, стимулируя с помощью электричества определенные участки
МРТ подтвердило положительное влияние медитации на состояние головного мозга
Хочу все знать

МРТ подтвердило положительное влияние медитации на состояние головного мозга

В Массачусетской общей больнице, которая является филиалом Гарвардской медицинской школы, провели исследование мозга людей, практикующих медитацию. Выяснилось, что положительные изменения в
У храпящих людей меньше серого вещества мозга
Хочу все знать

У храпящих людей меньше серого вещества мозга

Во время исследований, которые провели нейрофизиологи из университета Сан-Рафаэля, Италия, выяснилось, что люди, которые храпят, плохо соображают в течение дня не только в силу недосыпания, но и
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
В интернете появилась динамическая карта распространения вируса 2019-nCovУченые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на ЗемлеЭксперты предрекли человечеству эпидемию цифрового аутизмаЗеленая Антарктида. Всегда ли Южный континент был укрыт ледяным щитомПокупаем одежду в интернет-магазинеНа замерзшем водопаде в штате Нью-Йорк появилась «алмазная пыль»Новая теория может объяснить главный парадокс ВселеннойКрасное море оказалось крупным загрязнителем воздуха


Свежие Статьи
Генетические химеры

Генетические химеры

Вода все помнит

Вода все помнит

Тьма

Тьма

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+