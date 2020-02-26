Пермские ученые учатся "читать мысли" покупателей
Ученые Пермского государственного национального исследовательского университета разрабатывают методику анализа субъективного восприятия качества товара в ритейле. В ее основе исследование импульсов мозга человека, который знакомится с новым товаром.
- Мы провели эксперимент в сегменте парфюмерии. Его участникам были предложены различные ароматы, в процессе знакомства с ними мы наблюдали за их импульсами мозга с помощью энцефалографа. В дальнейшем отзывы о новых парфюмерных продуктах в большинстве совпали с полученными данными деятельности мозга участников эксперимента, - пояснила "РГ" заведующая лабораторией нейромаркетинга и исследования поведения потребителей экономического факультета ПГНИУ Евгения Керзина.
Новая методика, по словам ученого, позволит производителям проводить предсерийные тестирования товаров-новинок на рынке и оптимизировать инвестиции в развитие новых производств. Изучение мыслительных процессов на основе анализа импульсов головного мозга открывает путь и к другим, более глубоким исследованиям психологии человека.
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