Ученые превратили нефть в алмаз

В научном журнале Science Advances была опубликована статья, в которой говорится о том, что геологи из Стэнфордского университета сумели «превратить» обыкновенную нефть в алмаз.

Для этого им было достаточно соблюсти правильный баланс содержания веществ, давления и температуры — после этого они получили чистейший алмаз, причем не используя какие-либо сторонние катализаторы.

Что интересно, ученые уже последние 60 лет синтезировали алмазы из различных материалов, но именно данный способ ученых из Стэнфорда является оптимальным с точки зрения трудо и энергозатрат.

”Мы хотели создать такую чистую систему, в которой лишь одно вещество превращается в чистый алмаз без использования какого-либо катализатора”, — рассказал ведущий автор исследования Сульджие Парк, отметив, что в конечном итоге у них все получилось.