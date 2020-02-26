Эволюция доказывает, что мы одни во Вселенной

Может ли интеллект быть результатом работы естественного отбора или же он возник благодаря невероятной случайности, навсегда изменившей ход истории? Пожалуй, ответ на этот непростой вопрос мог бы ответить и на загадку о возможности существования во Вселенной наших братьев по разум у, которых ищут, но так и не могут найти ученые со всего мира. Как известно, вероятные события происходят часто, невероятные — редко или только один раз. В любом случае, эволюционная история человечества показывает, что многие ключевые адаптации, проявившиеся на Земле не только в виде интеллекта, но и при возникновении сложных клеток, фото синтеза и животных — были уникальными, единичными событиями, а потому и крайне маловероятными. Наша эволюция, возможно, была похожа на выигрыш в лотерею, но только с гораздо менее вероятным шансом на выигрыш, чем обычно. Если так, неужели мы действительно одни во Вселенной?

Есть ли жизнь на других планетах?

Вселенная поразительно огромна. Млечный Путь имеет более 100 миллиардов звезд, а видимая Вселенная насчитывает около триллиона галактик, составляющих крошечную часть мироздания, которое мы можем видеть, не выходя за пределы нашей планеты. Даже если обитаемые миры крайне редки, огромное количество планет во Вселенной предполагает, что космос буквально кишит жизнью. Так где же все? В этом вопросе заключается вся суть так называемого парадокса Ферми: хотя Вселенная велика, стара и огромна, у нас почему-то нет никаких доказательств того, что мы не одиноки. Быть может, все дело в разум е? Может ли он быть чем-то из ряда вон выходящим?

Общеизвестно, что эволюция иногда повторяется, придавая разным видам одинаковые черты. Ярким примером такого поведения природы могут быть представители вымершего австралийского сумчатого тилацина, очень похожего своими характеристиками на кенгуру. Так, хотя тилацины во многом выглядели как волки, их ключевой особенностью было наличие брюшного мешочка для вынашивания потомства, хотя наличие подобного качества происходит из совсем другого вида млекопитающих.

Другие яркие случаи воздействия конвергенции включают в себя дельфинов и вымерших ихтиозавров, которые развили сходные формы для того, чтобы скользить по воде. То же самое касается птиц, летучих мышей и даже птерозавров, которые конвергентно и отдельно друг от друга развивали способность к полетам.

Вымершие около 100 лет назад сумчатые волки являются отличным примером конвергенции эволюции

Большинство критических событий в нашей эволюционной истории являются по-настоящему уникальными событиями. Одним из ярких тому доказательств является существование твердого скелета у позвоночных, позволяющего животным без проблем изменять свое местоположение относительно суши. Эукариотические клетки, из которых состоят тела всех животных и растений, эволюционировали только один раз за всю историю своего существования; то же самое можно утверждать и про половое размножение, и даже про фото синтез. Кроме того, в эту же графу можно вписать и появление у человека интеллекта и когнитивных способностей. Таким образом, согласно статье, опубликованной на портале livescience.com, конвергенция, по-видимому, является универсальным правилом нашего мироздания, делая эволюцию вероятным событием. Но в момент, когда мы пытаемся отыскать некогерентные события, выясняется, что именно сложные адаптации оказываются наименее повторяемыми и даже маловероятными. Более того, эти события являются зависящими друг от друга.

Так, люди не могли эволюционировать до тех пор, пока рыбы не “придумали” развить свою костную систему, позволившую им однажды выползти на сушу. Кости не могли развиваться ровно до тех пор, пока в природе не появились сложные животные, состоящие из групп отдельных клеток, в какой-то момент времени решивших соединиться для образования еще более сложного организма. Так, шаг за шагом, постепенно можно вычислить, что абсолютно вся жизнь на Земле могла произойти лишь от одного предка, возникшего как единичное событие среди таких же случайных явлений. Выходит, жизнь могла возникнуть лишь однажды?

Могла ли случайная мутация привести к зарождению жизни на Земле?

Занимая долгие миллионы и миллиарды лет, эволюционные процессы могли создать узкую цель природных фильтров, которые сделали возможность нашего существования сходной с выигрышем в лотерею снова, и снова, и снова. При таком подходе, согласно примерным подсчетам, вероятность развития жизни и интеллекта во Вселенной составляет 1 к 10 миллионам. Если учесть, что ряд сложных адаптаций может оказаться еще менее вероятным, вероятность развития интеллекта падает до 1 к 100 триллионам. В таком случае, мы с вами вполне можем оказаться единственной разум ной жизнью в галактике или даже в видимой Вселенной.

Что же, по-видимому, развитие разум а зависит от цепочки невероятных событий и, по сути, невероятного везения, благодаря которому вы можете вести свою повседневную жизнь, пролистывать ленту Hi-News в Telegram и даже оставлять в нашем чате свои комментарии по поводу данной статьи. Как вы думаете, если анализ эволюционных процессов доказывает, что мы одни во Вселенной, быть может, нам стоит что-то изменить в своем отношении к планете и друг к другу? Поделитесь ниже своими идеями с единомышленниками.

Неужели мы одни во Вселенной?