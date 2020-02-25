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Обнаружена старейшая зеленая водоросль

Обнаружена старейшая зеленая водоросль

Ученые обнаружили на севере Китая окаменелость зеленой водоросли возрастом около миллиарда лет.

Ранее наиболее старой зеленой водорослью считалась водоросль, датирующаяся 0,8 миллиарда лет. При этом, как показали молекулярные работы, зеленые водоросли должны были появиться приблизительно миллиард лет назад; впрочем, новая находка, сделанная в северной части Китая, в районе Наньфень, позволяет пересмотреть данную оценку.

Исследователи обнаружили новые ископаемые зеленые водоросли в породе возрастом около миллиарда лет; находка получила название Proterocladus antiquus (она относится к сифонокладовым водорослям). Ученые детально рассмотрели водоросль под микроскопом и увидели, что она имеет ветвящийся многоклеточный таллом — довольно продвинутую черту (первые зеленые водоросли, как предполагается, были одноклеточными).

Это показало, что предыдущая оценка появления первых зеленых водорослей, по-видимому, занижена — они должны были появиться раньше, раз миллиард лет назад уже существовали сложные многоклеточные формы.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.

25 февраль 2020 /
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