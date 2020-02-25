» » Как рыбы могут помочь в изобретении лекарства от старения?

Как рыбы могут помочь в изобретении лекарства от старения?

Несмотря на то, что старение человека является естественным биологическим процессом, каждый из нас хотел бы продлить свою молодость и отсрочить начало процессов увядания и деградации в организме. Зная об этом, ученые активно разрабатывают всевозможные методы продления клеточной молодости, проводя научные исследования по изучению процессов старения не только у людей, но и различных представителей фауны нашей планеты. Для того, чтобы добиться успеха в столь нелегком деле, специалистам приходится рассчитывать на потенциально успешные идеи, которые начинаются от применения различных методов голодания, переливания крови и гормональной терапии и заканчиваются заменой органов методом клонирования. Теперь же, благодаря проведенным исследованиям, ученые предполагают, что один из видов африканских рыб может помочь в создании “эликсира вечной молодости” и дает надежду на возможность обратить процесс старения вспять.


Как сохранить молодость?

Каждый из нас, вероятнее всего, хотел бы нажать на кнопку “паузы”, остановив однажды момент наступления процессов, связанных с неизбежными возрастными изменениями для того, чтобы подольше оставаться молодым и здоровым. Согласно статье, опубликованной в научном журнале Science, именно такая волшебная кнопка существует у одной необычной тропической рыбы, которая обитает в водоемах африканских Зимбабве и Мозамбика.

Редкий вид рыб семейства Африканских двулегочников имеет некую особенность по сохранению молодости. Поскольку рыбы обитают в пересыхающих водоемах в засушливый сезон, для того, чтобы выжить, они переходят в особое состояние, которое специалисты называют диапаузой. Данная “пауза” является биологическим торможением всех обменных процессов в организме, в том числе и процессов старения.

Иными словами, диапауза очень похожа на зимнюю спячку, но при этом имеет от нее одно главное отличие. Так, если зимняя спячка, наступающая в холодные сезоны года, фактически замедляет обмен веществ, но не останавливает процессы старения, то диапауза способна полностью их отменить на некоторое время. В момент повторного наступления благоприятных условий для жизни организма, находящегося в состоянии диапаузы, живое существо продолжает свой жизненный цикл ровно с того момента, на котором он остановился перед вхождением в состояние гибернации. Получается, что хотя время не останавливается для организма, оно попросту начинает идти отдельно от всей продолжительности жизни маленькой африканской рыбки.

Как рыбы могут помочь в изобретении лекарства от старения?

Элексир молодости может скрываться в организме некоторых животных

В одной из статей, опубликованных на портале inverse.com, специалисты провели новое исследование, в котором им удалось показать и объяснить процесс диапаузы на эмбрионах рыбы Протоптера, определив конкретный геном, который отвечает за данный процесс. Как удалось выяснить ученым, гены, участвующие в развитии и функционировании мышц рыбы, также активно участвуют в процессе диапаузы. Кроме того, исследование доказало, что “киллифиш” могут быть защищены от воздействия времени еще на стадии эмбрионального развития.

Исследование показало, что некоторые другие виды рыб, ракообразные, а также нематоды и насекомые также способны находиться в состоянии диапаузы. Дальнейшее изучение африканской бирюзовой рыбы-убийцы, которая имеет сложнейшую иммунную и нервную системы, позволит масштабнее изучить воздействие естественной “машины времени” на все ее системы организма, предоставив однажды человеку возможность применения способностей рыбы в создании пресловутого “эликсира молодости”.

Как рыбы могут помочь в изобретении лекарства от старения?

Африканская рыбка “киллифиш” знает секрет вечной молодости

25 февраль 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Ученые описали один из механизмов остановки старения
Хочу все знать

Ученые описали один из механизмов остановки старения

Африканская рыбка килли обладает способностью при неблагоприятных внешних условиях останавливать свое развитие на длительное время, иногда превышающее продолжительность ее жизни.
Открыты четыре типа старения человеческого организма. Чем они отличаются?
Хочу все знать

Открыты четыре типа старения человеческого организма. Чем они отличаются?

В конце 2019 года ученые из калифорнийского университета Стэнфорд выяснили, что старение человека является непрерывным процессом. По результатам их исследования получилось, что физическое старение
Найдено возможное средство от старения
Хочу все знать

Найдено возможное средство от старения

Наверное, едва ли не каждый человек на Земле задумывался о возможности продлить собственную жизнь на год, пять или пятьдесят лет. К сожалению, на данный момент ученым еще не удалось создать “таблетку
Сможем ли мы когда-то жить вечно?
Хочу все знать

Сможем ли мы когда-то жить вечно?

Недавно ученые обнаружили гены, связанные с процессом старения и нашли способ практически удвоить продолжительность жизни у крыс. Также есть специалисты, которые считают, что человек, который сможет
Таблетка «вечной молодости» появится в российских аптеках
Хочу все знать

Таблетка «вечной молодости» появится в российских аптеках

Сенсация в научном мире: новосибирские ученые вместе с коллегами из Томска заявили об изобретении уникального препарата, который вполне может претендовать на название «таблетка вечной молодости». Он
Человеческий мозг неподвластен старению
Хочу все знать

Человеческий мозг неподвластен старению

Американские специалисты утверждают, что человеческий мозг неподвластен старению.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
В интернете появилась динамическая карта распространения вируса 2019-nCovУченые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на ЗемлеЭксперты предрекли человечеству эпидемию цифрового аутизмаЗеленая Антарктида. Всегда ли Южный континент был укрыт ледяным щитомПокупаем одежду в интернет-магазинеНа замерзшем водопаде в штате Нью-Йорк появилась «алмазная пыль»Новая теория может объяснить главный парадокс ВселеннойКрасное море оказалось крупным загрязнителем воздуха


Свежие Статьи
Генетические химеры

Генетические химеры

Вода все помнит

Вода все помнит

Тьма

Тьма

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+