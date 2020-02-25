Как рыбы могут помочь в изобретении лекарства от старения?
Несмотря на то, что старение человека является естественным биологическим процессом, каждый из нас хотел бы продлить свою молодость и отсрочить начало процессов увядания и деградации в организме. Зная об этом, ученые активно разрабатывают всевозможные методы продления клеточной молодости, проводя научные исследования по изучению процессов старения не только у людей, но и различных представителей фауны нашей планеты. Для того, чтобы добиться успеха в столь нелегком деле, специалистам приходится рассчитывать на потенциально успешные идеи, которые начинаются от применения различных методов голодания, переливания крови и гормональной терапии и заканчиваются заменой органов методом клонирования. Теперь же, благодаря проведенным исследованиям, ученые предполагают, что один из видов африканских рыб может помочь в создании “эликсира вечной молодости” и дает надежду на возможность обратить процесс старения вспять.
Как сохранить молодость?
Каждый из нас, вероятнее всего, хотел бы нажать на кнопку “паузы”, остановив однажды момент наступления процессов, связанных с неизбежными возрастными изменениями для того, чтобы подольше оставаться молодым и здоровым. Согласно статье, опубликованной в научном журнале Science, именно такая волшебная кнопка существует у одной необычной тропической рыбы, которая обитает в водоемах африканских Зимбабве и Мозамбика.
Редкий вид рыб семейства Африканских двулегочников имеет некую особенность по сохранению молодости. Поскольку рыбы обитают в пересыхающих водоемах в засушливый сезон, для того, чтобы выжить, они переходят в особое состояние, которое специалисты называют диапаузой. Данная “пауза” является биологическим торможением всех обменных процессов в организме, в том числе и процессов старения.
Иными словами, диапауза очень похожа на зимнюю спячку, но при этом имеет от нее одно главное отличие. Так, если зимняя спячка, наступающая в холодные сезоны года, фактически замедляет обмен веществ, но не останавливает процессы старения, то диапауза способна полностью их отменить на некоторое время. В момент повторного наступления благоприятных условий для жизни организма, находящегося в состоянии диапаузы, живое существо продолжает свой жизненный цикл ровно с того момента, на котором он остановился перед вхождением в состояние гибернации. Получается, что хотя время не останавливается для организма, оно попросту начинает идти отдельно от всей продолжительности жизни маленькой африканской рыбки.
Элексир молодости может скрываться в организме некоторых животных
В одной из статей, опубликованных на портале inverse.com, специалисты провели новое исследование, в котором им удалось показать и объяснить процесс диапаузы на эмбрионах рыбы Протоптера, определив конкретный геном, который отвечает за данный процесс. Как удалось выяснить ученым, гены, участвующие в развитии и функционировании мышц рыбы, также активно участвуют в процессе диапаузы. Кроме того, исследование доказало, что “киллифиш” могут быть защищены от воздействия времени еще на стадии эмбрионального развития.
Исследование показало, что некоторые другие виды рыб, ракообразные, а также нематоды и насекомые также способны находиться в состоянии диапаузы. Дальнейшее изучение африканской бирюзовой рыбы-убийцы, которая имеет сложнейшую иммунную и нервную системы, позволит масштабнее изучить воздействие естественной “машины времени” на все ее системы организма, предоставив однажды человеку возможность применения способностей рыбы в создании пресловутого “эликсира молодости”.
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