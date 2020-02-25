Обман века? Старейшая женщина планеты могла быть дочерью той, за кого себя выдавала
Российские ученые геронтолог Валерий Новоселов и математик Николай Зак утверждают, что раскрыли обман века. По их версии, женщина, которую долгое время считали самой старой на Земле, на самом деле могла быть 99-летней дочерью той, кем притворялась, обманывая весь мир.
Имя француженки Жанны Кальман (Jeanne Calment) прогремело во всех СМИ, когда появилось сообщение о ее смерти в 1997 году. На тот момент ей было 122 года и 164 дня. Но ученые утверждают, что долгожительницей могла быть ее дочь Ивонна, которая начала выдавать себя за мать после ее кончины в 1934 году.
Когда Жанна родилась в Арле, Прованс, в 1875 году, средняя продолжительность жизни женщин составляла всего 48 лет. После того, как ей удалось прожить больше 120 лет, она стала очень почитаемой личностью в своей родной стране.
В документальном фильме, посвященном 120-летию француженки, она сказала, что ждала 110 лет, чтобы стать знаменитой.
Тем не менее, не всех убедила эта захватывающая история. Математик Николай Зак утверждает, что нашел множество несовпадений. Прочесывая базы данных кладбищ, он подсчитал, что возможность достижения 122-летнего возраста бесконечно мала.
Ученый объясняет, что статистика показывает, что Жанна просто не могла жить так долго. Его удивило, что, когда Жанна достигла 100-летнего возраста, это никак официально не фиксировалось, не освещалось в местной прессе, о Жанне заговорили только после того, как ей перевалило за 110. Заку также показалось странным то, что Жанна никогда не упоминала в интервью об эпидемии холеры, опустошившей Арль в 1884 году. Вызывает сомнение и ее рассказ о встрече с Ван Гогом: «Муж, продававший Ван Гогу холсты, представил меня ему в своем магазине – вот, это моя жена». На самом деле Жанне в тот момент было всего 13 лет. А замуж она вышла лишь через 6 лет после самоубийства художника. Есть нестыковки с цветом глаз, волос. Исследовав фотографии матери и дочери, ученые нашли на кончике носа молодой Ивонны небольшую фиброму, точно такую же, какая была у женщины, называвшей себя Жанной, в старости! Николая заинтересовало и то, почему, переезжая из своей квартиры, женщина попросила родственницу сжечь все ее личные вещи.
Ивонна и Жанна Кальман
Когда Николай Зак вынес свою теорию на рассмотрение публики, он возмутил всю Францию. Ученый предположил, что дочь Жанны прикинулась своей матерью, потому что они были похожи, чтобы не платить налог на наследство (35%!). Причины скрывать истинный возраст и личность были и впоследствии: ведь в 1965-м мадам Кальман заключила договор о пожизненной ренте с нотариусом Андре Раффрэ. Нотариус должен был выплачивать Жанне 2500 франков ежемесячно в обмен на право после ее смерти получить в собственность ее апартаменты в Арле. Стоимость ренты вычислялась, исходя из ожидаемой продолжительности жизни 90-летних французских женщин в 1965 году – около трех лет. А Жанна прожила еще 32 года и пережила самого нотариуса на 2 года!
Тем не менее, многие французские издания называют теорию Николая Зака проспонсированной Россией фейковой новостью. К ним присоединяются и представители французских властей, которые говорят, что у них нет ни малейшего сомнения по поводу возраста Жанны Кальман. Они указывают на то, что, когда женщине исполнилось 120 лет, она точно называла факты о людях и событиях, происходивших в ее детстве. Кроме того, если предположения российского математика были бы правдой, то Жанне пришлось бы притворяться женой собственного отца, а это не могли бы не заметить знакомые семьи, ведь семейство Кальман было в Арле известным и посещало клубы для высших слоёв общества.
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