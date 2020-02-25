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Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа Бренсона ДеКу

Хотите ли вы увидеть Одессу 30-х годов? Если да, то в этом нам помогут работы американского фотографа и путешественника — Бренсона ДеКу (Branson DeCou). Он много путешествовал, фотографировал и демонстрировал свои снимки. В 1931 году Брэнсон путешествовал по Советскому Союзу, где сделал ряд снимков для своих лекций. Снимки эти представляли из себя стеклянные слайды, которые позже были раскрашены вручную анилиновыми красками. Лекции Деку имели невероятный успех. После смерти Брэнсона, уже в 1971 году Элзи, вдова Брэнсона ДеКу, решила передать слайды мужа Калифорнийскому Университету в Санта Круз. Во время путешествия в 1931 году Брэнсон сделал несколько снимков Одессы.


Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа Бренсона ДеКу

Одесса, туристы в порту.



Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа Бренсона ДеКу

Здание Городской Думы на Думской площади (бывшая биржа).



Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа Бренсона ДеКу

Витрина магазина с портретами Ленина и Сталина.



Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа Бренсона ДеКу

Монумент в парке Шевченко (бывшем Александровским) с портретом Сталина в цветах.



Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа Бренсона ДеКу

Группа молодых украинцев.



Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа Бренсона ДеКу

Гостиница Лондонская на Приморском бульваре.



Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа Бренсона ДеКу

Национальный Академический театр оперы и балета.



Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа Бренсона ДеКу

Приморская (Потёмкинская) лестница.



Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа Бренсона ДеКу

Коммунистический монумент с молотом и серпом, Екатерининская площадь. Памятник Екатерине снесли, памятник потемкинцам еще не установили.



Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа Бренсона ДеКу

Магазин системы Торгсин.



Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа Бренсона ДеКу

«Интурист».







Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа Бренсона ДеКу

Дом Либмана и дом Русова. Соборная площадь.



Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа Бренсона ДеКу

Дерибасовская, Пассаж.



Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа Бренсона ДеКу

Хлебная тележка, доставляющая продовольствие в Старый город.



Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа Бренсона ДеКу

Группа украинских детей. У Оперного театра.



Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа Бренсона ДеКу

Человек с бочками в лошадиной повозке.



Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа Бренсона ДеКу

Две молодые женщины, экскурсоводы.



Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа Бренсона ДеКу

Мужчины и женщины на пляже Ланжерон.



Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа Бренсона ДеКу

Городской вид близ гавани с пропагандой на здании.



Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа Бренсона ДеКу


Вид на Морской вокзал с Приморского бульвара.



Одесса 30-х годов в фотографиях американского фотографа Бренсона ДеКу


Одесситы


Из: Bigpicture
25 февраль 2020 /
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