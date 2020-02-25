Какое оборудование необходимо для ресторана и где его выгодно приобрести

Что нужно для открытия ресторана или кафе

Владельца вновь отрывающегося заведения всегда беспокоит оснащение для своего ресторана. Что целесообразнее приобрести и где купить все это по необременительной цене. Надо обязательно знать, какое именно оборудование необходимо устанавливать в определенном заведении, каким оно должно быть.

Правильное обустройство заведения обусловливает его успешную работу наряду с правильно подобранной командой талантливых поваров, официантов и обслуживающего персонала. Для успешного функционирования важно, какими будут приборы в ресторане, оснащение на кухне, как оборудованы места хранения продуктов. Надо обязательно знать, какое оборудование на кухню стоит приобрести, чтобы его вскоре не закрыли контролирующие органы.

Для открытия заведения, кроме посуды и мебели, покупают следующее:

Холодильная и морозильная техника – без нее невозможно функционирование ресторана. Неправильно подобранные агрегаты или их отсутствие – это нарушение санитарных норм. Необходимый набор зависит от профиля, а также размера заведения. Кухню следует оборудовать холодильными шкафами, морозильными камерами. Потребуются ледогенераторы при производстве льда, который подается с напитками. Еще могут потребоваться шкафы для шоковой заморозки, охлаждающие столы, если заведение панирует еще и продавать полуфабрикаты. Тепловое – применяется для приготовления разнообразных горячих блюд. Для этого в первую очередь необходимы жарочные поверхности, плиты, духовые шкафы. Пищевой котел используется при приготовлении жидких блюд, напитков. Тепловой стол требуется в крупные заведения, где готовят одновременно сразу много еды. Можно ее держать горячей до подачи гостям. Пароконвертоматы применяют, когда заведению требуется одновременно готовить несколько видов разнообразной пищи. Технологическое – его применяют с целью ускорения и упрощения готовки еды. В эту группу относят мелкую бытовую технику – миксеры, мясорубки, блендеры, овощерезки и многое другое. Оснащение для кондитерского цеха, хлебопечения – применяется в заведениях соответствующей направленности. Тестомесы используют не только при приготовлении теста, в них можно делать начинку в пироги, взбивать крем. Просеиватели муки применяют для ее очищения и разрыхления. Тестораскаточная машина позволяет быстро делать заготовки к кондитерским изделиям. Посудомоечная техника – без нее невозможно обойтись в крупных ресторанах. Эти машины смогут хорошо помыть до 700 комплектов посуды за час. Весовое оснащение необходимо при контроле веса готовых блюд и взвешивания продуктов перед приготовлением пищи. Нейтральна техника позволяет сделать работу персонала максимально эффективной, обеспечит комфорт. В эту группу относят: разделочные столы, вытяжки, стеллажи и другое оснащение.

Вся эта техника должна быть долговечной, надежной, прочной. Она должна быть функциональной, обеспечивать высокую производительность кухни и обязательно иметь всю разрешительную документацию.

Где купить надежное оборудование для ресторана

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