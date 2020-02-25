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Раціональне використання сендвіч-панелей

Сендвіч-панелі досить широко використовуються в будівництві при здійсненні процесу утеплення будівель на кінцевому етапі, або в процесі проведення ремонту та модернізації. Сендвіч-панелі відрізняються від інших утеплювачів саме тим, що мають щільну поверхню, як внутрішню, так і зовнішню. Це дозволяє в подальшому проводити декорування отриманої поверхні з сендвіч-панелей або підбирати вже готові вироби з нанесеним на них малюнком або рекомендованим декором. Це все дозволяє процес утеплення будівель поєднати з оновленням його зовнішнього вигляду.

Виробництво сендвіч-панелей

Для виробництва панелей використовується технологія пресування декількох шарів підготовленого матеріалу. Для отримання даного виробу спочатку готують утеплювач, який є середньою частиною, і зазвичай виготовляється з наступних матеріалів:

  • мінеральна вата;
  • пенопропілен;
  • скловолокно спеціальної обробки.

Утеплювач надалі перекладається з зовнішньої і внутрішньої сторони спеціальними щільними листами. Зовнішній і внутрішній шари методом пресування можуть виготовлятися з стружки, з додаванням відходів будівельних матеріалів і скловолокна. Отримані листи для пресування готових виробів сендвіч-панелей можуть використовуватися як однакової товщини, для внутрішньої і зовнішньої сторін, так і різної товщини, коли зовнішня сторона сендвіч-панелей виготовляється з посиленого шару з метою надати міцну площадку для нанесення декору в подальшому.

Реалізація сендвіч-панелі

Виробник, який виготовляє сендвіч панелі у Львові, реалізує їх безпосередньо зі складу, після гарячого або холодного пресування. Найбільш поширеним є спосіб гарячого пресування, так як саме при такому методі розширюються можливості щодо використання різних типів матеріалів, а також з більшою часткою ймовірності забезпечується висока якість і необхідна міцність майбутнього виробу.

В процесі реалізації, для раціонального використання в подальшому споживачем будматеріалів, здійснюючий продаж сендвіч-панелей виробник рекомендує правильно вибирати матеріали для роботи. Тобто мова йде саме про правильне використання різної товщини готових панелей і їх технічних характеристик. Якщо необхідно надалі наклеювати декор, то потрібно вибирати вироби з посиленою зовнішньою стінкою. А якщо шар з панелей не буде декорований, а закривається будь-яким будівельним матеріалом, то можна купувати вироби з менш товстими зовнішніми стінками, і відповідно більш низької вартості. Все це дозволяє при роботі на великих обсягах заощадити значні кошти.

Рекомендації від виробника покупцям

Виробник настійно рекомендує покупцям перед вчиненням оплати зв'язатися з провідним його замовлення менеджером, і обговорити всі деталі угоди, щоб відразу по прибутті коштів на рахунок виробника була дана команда на підготовку замовлення і заплановано його відвантаження. Це заощадить час покупцеві при отриманні і не дозволить створити будь-які форс-мажорні обставини у вигляді відсутності матеріалу на складі або несвоєчасного його відвантаження.

25 февраль 2020 /
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