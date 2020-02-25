Туры из Парижа в Брюгге, в Нормандию из Парижа

В поисках новых ярких эмоций и впечатлений от отдыха за границей? Тогда, непременно, стоит обратить внимание не европейские страны, в частности экскурсии из Парижа в Брюгге от туристического агентства «Gid-Fr». Опытные гиды, отличный сервис, индивидуальный подход, путешествия по старинным и загадочным местам, изысканная французская кухня, живописная природа, новые знакомства с интересными и позитивными людьми – это лишь небольшая часть преимуществ, которые ждут участников тура.

Также у нас доступна экскурсия в Нормандию из Парижа и полный пакет сопутствующих услуг, подробнее о которых пойдёт речь ниже.

Что мы предлагаем

Компания «Gid-Fr» предлагает клиентам полный комплекс услуг по организации и проведению экскурсии в Нормандию из Парижа.

Помощь в выборе тура. Предоставление апартаментов, питания (мы сотрудничаем с лучшими европейскими отелями и ресторанами). Возможность взять аренду автомобиля, велосипеда, скутера. Индивидуальные и групповые варианты экскурсий. Составление персональных маршрутов. Помощь в оформлении документов. Предлагается автобус.

В рамках сотрудничества с нами клиент получает:

Экскурсии проводятся в мини-группах из 4-8 человек. Также возможны индивидуальные варианты экскурсий и создание персонального маршрута.

При возникновении вопросов, клиенты всегда могут позвонить на наш телефон и узнать нужные сведения, а также внести свои дополнительные предложения.

Наши преимущества

Заказывая экскурсии из Парижа в Брюгге в «Gid-Fr», туристы получают:

Надёжность, комфорт и безопасность. Максимально выгодные цены. Персональный подход к каждому клиенту. Оперативность и отзывчивость агентов туристического центра. Комплексный подход. Большой выбор туров (есть **экскурсия в Нормандию из Парижа** и многое другое). Экскурсии на различных языках.

Мы занимаемся организацией и проведением экскурсий в странах Европы уже больше семи лет. За этот период нами было реализовано сотни туров. А многочисленные позитивные отзывы от довольных клиентов – делают нашу репутацию еще выше.

Заказ

Чтобы забронировать место в туре, необходимо сделать звонок на телефонную линию «Gid-Fr» ... или написать на электронную почту.

Также доступны контакты:

Фейсбук;

Вайбер;

Скайп;

Специальная форма на сайте gid-fr.com.

Кроме того можно посетить наш офис личным визитом и получить бесплатную квалифицированную консультацию у опытных специалистов.

Этапы сотрудничества:

Связаться с нашим менеджером (тел.). При необходимости получить консультацию. Договориться о бронировании места в туре. Согласование оплаты. Выезд в указанную дату. Прохождение экскурсии. Получение незабываемых эмоций.

Наши менеджеры выйдут на связь моментально, дадут подробные ответы на интересующие вопросы, а также помогут оформить все необходимые документы для поездки в кратчайшие сроки.