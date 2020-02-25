Туры из Парижа в Брюгге, в Нормандию из Парижа
В поисках новых ярких эмоций и впечатлений от отдыха за границей? Тогда, непременно, стоит обратить внимание не европейские страны, в частности экскурсии из Парижа в Брюгге от туристического агентства «Gid-Fr». Опытные гиды, отличный сервис, индивидуальный подход, путешествия по старинным и загадочным местам, изысканная французская кухня, живописная природа, новые знакомства с интересными и позитивными людьми – это лишь небольшая часть преимуществ, которые ждут участников тура.
Также у нас доступна экскурсия в Нормандию из Парижа и полный пакет сопутствующих услуг, подробнее о которых пойдёт речь ниже.
Что мы предлагаем
Компания «Gid-Fr» предлагает клиентам полный комплекс услуг по организации и проведению экскурсии в Нормандию из Парижа.В рамках сотрудничества с нами клиент получает:
- Помощь в выборе тура.
- Предоставление апартаментов, питания (мы сотрудничаем с лучшими европейскими отелями и ресторанами).
- Возможность взять аренду автомобиля, велосипеда, скутера.
- Индивидуальные и групповые варианты экскурсий.
- Составление персональных маршрутов.
- Помощь в оформлении документов.
- Предлагается автобус.
Экскурсии проводятся в мини-группах из 4-8 человек. Также возможны индивидуальные варианты экскурсий и создание персонального маршрута.
При возникновении вопросов, клиенты всегда могут позвонить на наш телефон и узнать нужные сведения, а также внести свои дополнительные предложения.
Наши преимущества
Заказывая экскурсии из Парижа в Брюгге в «Gid-Fr», туристы получают:
- Надёжность, комфорт и безопасность.
- Максимально выгодные цены.
- Персональный подход к каждому клиенту.
- Оперативность и отзывчивость агентов туристического центра.
- Комплексный подход.
- Большой выбор туров (есть **экскурсия в Нормандию из Парижа** и многое другое).
- Экскурсии на различных языках.
Мы занимаемся организацией и проведением экскурсий в странах Европы уже больше семи лет. За этот период нами было реализовано сотни туров. А многочисленные позитивные отзывы от довольных клиентов – делают нашу репутацию еще выше.
Заказ
Чтобы забронировать место в туре, необходимо сделать звонок на телефонную линию «Gid-Fr» ... или написать на электронную почту.
Также доступны контакты:
- Фейсбук;
- Вайбер;
- Скайп;
- Специальная форма на сайте gid-fr.com.
Кроме того можно посетить наш офис личным визитом и получить бесплатную квалифицированную консультацию у опытных специалистов.
Этапы сотрудничества:
- Связаться с нашим менеджером (тел.).
- При необходимости получить консультацию.
- Договориться о бронировании места в туре.
- Согласование оплаты.
- Выезд в указанную дату.
- Прохождение экскурсии.
- Получение незабываемых эмоций.
Наши менеджеры выйдут на связь моментально, дадут подробные ответы на интересующие вопросы, а также помогут оформить все необходимые документы для поездки в кратчайшие сроки.
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