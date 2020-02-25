Сравнение вертикального и горизонтального картонатора

Горизонтальные модели

Картонная упаковка продуктов требует применения специального оборудования. Современные картонаторы постоянно модифицируются. Главное назначение такого оборудования – повысить производительность конкретного предприятия, соблюсти все требования к безопасной упаковке и максимально усовершенствовать процесс. К наиболее востребованным типам таких устройств относят горизонтальные и вертикальные картонаторы . У каждого из них есть свои технологические особенности, параметры и характеристики. После их изучения будет проще сделать выбор оборудования.

Принцип работы таких устройств состоит в упаковке штучной продукции с горизонтальной подачей в коробки, которые предварительно склеены. Горизонтальные картонаторы характеризуются комбинированным движением всех узлов и представлены в основном кулачковыми моделями. Благодаря этому, движения плавные и точные, а продукт максимально защищен от разрушения. Для некоторых отраслей это крайне важный параметр (например, для упаковки парфюмерии).

Особенности конструкции

Управление такими устройствами осуществляется при помощи пульта. С его помощью можно сменить формат, изменяя параметры настройки машины. Большинство моделей способны выполнять обратное или прямое закрытие коробки. Дополнительно конструкция может быть оснащена функцией проклеивания упаковки горячим клеем.

Устройство обязательно оснащено контроллером PLC и LCD-монитором. А комплектация дозатором осуществляется, исходя из типа продукта, который нужно упаковывать. Картонатор может быть оснащен:

Ленточным дозатором.

С ковшовой подачей.

С цепной подачей.

Специальными моделями.

Кроме, собственно упаковки, горизонтальные картонаторы еще много чего «умеют». Например:

Вкладывать в коробку рекламные листки.

Датировать чернилами.

Считывать штрихкоды.

Кодировать продукт при помощи чернильной или лазерной систем.

Предоставлять удаленный доступ.

Все дозаторы такого типа должны сопровождаться полным пакетом документов и сертификатов, подтверждающих их безопасность и соответствие всем требованиям.

Вертикальные модели

Данные картонаторы подходят как для штучной, так и для групповой упаковки товаров. Она может иметь нестандартную или стандартную форму. Основная особенность такой техники в том, что упаковка осуществляется с вертикальной подачей продуктов. Привлекательный нюанс – возможность быстро менять формат упаковки. При непрерывном цикле оборудование осуществляет обратное или прямое закрытие створок коробок с проклеиванием или без него.

Принцип работы оборудования

Предварительно склеенная коробка при помощи вакуумных присосок подается на входной зубчатый устройства. Верхняя часть коробки раскрывается для помещения в нее конкретного продукта, при этом происходит подворот днища. Далее, имея уже закрытое дно, коробка попадает в зону, где дозатором осуществляется вставка товара. На следующем этапе верхние створки упаковки могут просто закрываться или же закупориваться с использованием клея. В итоге картонная упаковка, внутри которой находится товар, выходит по конвейеру.

Относительно дополнительных опций, которые могут выполнять вертикальные картонаторы, можно сказать следующее: они те же, что и в случае с горизонтальными моделями.

Популярные модели

В настоящее время на рынке представлено большое количество предложений. Компанией «Базис» на протяжении многих лет выпускается много современных моделей упаковочного оборудования. В каталоге есть и функциональные и надежные картонаторы вертикального и горизонтального типов. Они обладают множеством преимуществ:

Полностью автоматизированная работа.

Возможность использования клея горячего плавления для закрытия коробок и заклейки клапанов.

Комплектация разными типами дозаторов (объемными, вибрационными, комбинационными).

Наличие сенсорной панели, на которой отражаются данные обо всех режимах работы и текущем состоянии агрегата.

Простая смена формата пачки в короткие сроки.

Незаполненные пачки или бракованные сразу же отбраковываются машиной.

Хорошая кинематическая производительность.

Возможность упаковки штучного товара или группы.

Соответствие всем стандартам.

Возможность фасовки разных продуктов: сыпучих, мелкокусковых, кусковых, штучных.

Оборудование в упаковочной отрасли нужно подбирать, исходя из поставленных задач. И горизонтальные, и вертикальные картонаторы оснащены достаточным количеством функций, полностью безопасны и надежны, если куплены у проверенного производителя. Их использование значительно облегчает процесс упаковки, максимально автоматизируя его.