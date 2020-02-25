Штукатурим или нет?

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Штукатурная станция подразделяется по мощности электропитания 220В и 380В. В комплектацию данного агрегата входит: насос для подкачки воды, компрессор, шланг для транспортировки растворов, шланг для подачи воды, воздушный шланг, пистолет распылитель, и прочие инструменты.

Основной функцией станции для создания штукатурных смесей является-автоматически и постоянно смешивает воду и штукатурные смеси, а затем подает к рабочему месту необходимые смеси. Созданные смеси транспортируются сухие и строительные на основе: гипса, или смешанные. С помощью таких аппаратов, машин и агрегатов появляется возможность во много раз повысить скорость работы, и повысить эффективность труда. Работы осуществляются по заливки стяжки и полов, заштукатуривание и шпаклевание стен, потолков, оконных и дверных откосов. Для осуществления работ на больших строительных проектах или предприятиях промышленного и гражданского строительства специалисты рекомендуют использовать станции для создания специальных строительных смесей с питанием электричества 380В.

Штукатурные станции с одинарным смешиванием делят на два типа в зависимости от принципа подачи сухой смеси в смешивающую камеру:

барабанный принцип подачи-подается с помощью барабана, который имеет форму шестеренки,

шнековый принцип — смесь засыпается в камеру смешивания, подача осуществляется с помощью подающего шнека (спирали), шнек работает с помощью электропривода.

штукатурные станции с двукратным смешиванием, такой способ позволяет изготавливать растворы высокого качества и однородной массы и консистенции, данное смешивание позволяет смешивать смеси с разной основой, где потребуется отстаивание готовых смесей. Такой вид станции с двойным процессом смешивания значительно шире применяются, кроме заштукатуривания и работ по заливке пола, работают как смесители постоянного действия (изготовление любых видов растворов, в их числе: огнеупорные, гидролизующие, клеевые) и как насос для раствора, для транспортировки пастообразных шпаклевочных смесей.

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