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Топографическая съемка земельного участка

Топосъёмка представляет собой комплекс мероприятий, в результате которых специалисты получают необходимую информацию для создания проекта и прочую документацию по недвижимости.

Важность топосъёмки земельного участка невозможно переоценить. Выполнение такой работы входит в список обязанностей работников кадастровой службы. Без необходимых данных, характеризующих местность, нет возможности составить топографический план - изображение места, выполненное в небольших масштабах.

Если вам нужна эта работа, вы должны воспользоваться услугами квалифицированных геодезистов. Отчасти это связано с необходимостью специального ПО и передовых технологий. Легальное оборудование используется лишь с согласия проектных служб. Благодаря хорошему оборудованию и высокому профессионализму специалистов, будет получен точный технический отчёт.

Можно ли выполнить эти процедуры самостоятельно? Нет, это невозможно.

Заявка на геодезическую съёмку может быть подана с личным посещением специализированной службы, или если связаться с этими компаниями на их официальном сайте.

Договор на топосъёмку является обязательным, и составляется на основе пожеланий клиента, а также архивной информации, планов развития, карт местности и замеров участков.

24 февраль 2020 /
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