Влюбленность людей можно определить по походке

В мире живут миллиарды людей с самыми разными характерами, взглядами на мир и увлечениями. Мы постоянно взаимодействуем друг с другом и время от времени, в ходе общения, создаем дружеские и даже романтические отношения. При всем этом мы даже не замечаем, что иногда выражаем симпатию к другому человеку при помощи языка тела. Недавно японские ученые доказали, что если человек идет по улице синхронизировав шаги со своим собеседником, это значит, что он ему нравится. Также они выяснили, что для создания доверительных отношений лучше всего беседовать во время прогулки на свежем воздухе, а не находясь в тесной комнате. Но каким образом ученые пришли к таким выводам?

О проведенном японскими учеными эксперименте было рассказано в научном журнале Plos One. Профессор Цзя-Хуэй Тсенг и его коллеги из Университета Тохоку собрали группу мужчин и женщин и поделили их на десять пар так, чтобы они не были между собой знакомы. Некоторые пары должны были прогуляться несколько минут и общаться, часть добровольцев гуляли молча, а остальные парами заполняли опросник в комнате. Все это время к людям были прикреплены микрофоны для прослушивания разговоров и датчики движения.

Невербальное общение

После прогулки участникам эксперимента было предложено заполнить опросник, над которым все это время уже работали добровольцы, которые сидели в комнате. В опроснике участников попросили описать впечатления о подобранном для него партнере и в целом указать свое отношение к нему. Исследователи ожидали, что прогулка на свежем воздухе поможет людям быстрее найти общий язык, чем сидение в помещении. Результаты эксперимента доказали, что ожидания ученых были оправданы.

Действительно, участники эксперимента, которым была дана возможность вместе погулять, отозвались друг о друге весьма хорошо. При этом те пары, которым было разрешено общаться, оценили собеседника больше всех остальных. Примечательно, что этот эффект оказался наиболее актуален для женщин, чем для мужчин. Возраст тоже имел большое значение — беседа на открытом воздухе больше способствовала большему взаимопониманию пожилых людей, чем молодых.

Благодаря датчикам движения, которые были прикреплены на добровольцев, ученые сделали еще одно интересное открытие. Оказалось, что те люди, которые выразили друг к другу большую симпатию, во время прогулки невольно синхронизировали свои шаги. Так что, в следующий раз во время прогулки с лицом противоположного пола, можете обратить внимание на его шаги. Если человек шагает в том же ритме, что и вы, возможно, вы ему небезразличны.

Исследователи считают, что благодаря их открытию мы больше узнаем о способах невербальной коммуникации людей. Возможно, мы с вами даем друг другу еще больше знаков симпатии, но просто этого не замечаем. Чтобы узнать, есть ли у людей другие способы ненавязчивой демонстрации симпатии к другому человеку, ученым будет необходимо провести дополнительные исследования.

Влюбленность человека можно распознать по походке