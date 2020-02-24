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Слон на термитнике

Слон на термитнике

На фото — самец африканского саванного слона забрался на гигантский термитник, чтобы добраться до плодов растущего рядом тамаринда. Это безобразие происходит в национальном парке Южная Луангва в Замбии. Обычно слоны во время кормления настроены деструктивно: чтобы добраться до сочных листьев или плодов деревьев, они ломают ветки или валят деревья.

Группа слонов поедает листья с только что обломанной крупной ветки тамаринда, который, кстати, тоже вырос у термитника

Тамаринд — это дерево семейства бобовых, растущее в Африке и Азии. В африканских саваннах оно растет рядом с термитниками, а иногда и прямо на них. Никто точно не знает, что было первым — тамаринд или термитник. Есть только предположения, почему им хорошо вместе. Термитники богаты органическими веществами и минералами, а также глиной, поскольку некоторые рода термитов (например, Macrotermes) используют ее в строительстве гнезд. Глина удерживает влагу, а многочисленные ходы термитов делают почву хорошо аэрированной. Всё это создает прекрасные условия для роста растений.


Слон на термитнике

Более чем 150-летний тамаринд, выросший прямо на термитнике. Кадр из видео канала Smithsonian


Отломанные слонами ветви тамаринда с плодами и листьями вкупе со слоновьим пометом обеспечивают питание термитам. А тень от дерева помогает насекомым поддерживать оптимальную влажность в термитнике, особенно в периоды засухи.

Распространяют семена тамаринда бабуины. Они питаются всем, что попадется, животной и растительной пищей, и не прочь полакомиться питательными плодами тамаринда — тем более что острые зубы позволяют справиться с твердой оболочкой. Бабуины используют термитники как наблюдательные посты: забираются на них, чтобы осмотреться или покричать (если потерян контакт с группой или мать зовет детеныша). Попутно справляют большую нужду, распространяя таким образом семена тамаринда. В поисках пищи бабуины проходят до 10 км в день, давая деревьям шанс расселиться на большие расстояния. Всем польза.

Бабуины в Замбии в поисках пищи набрели на тамаринд и лакомятся его плодами. Они распространяют семена, и из них вырастают новые деревья, порой прямо на термитниках

Слоны же могут использовать термитники не только как подставку, но и как чесалку: очень удобно потереться о высокое сооружение, чтобы избавиться от надоедливых паразитов — и еще присыпать себя песочком (посмотрите, например, это видео: один слон чешет брюшко и бок, пока другой наблюдает). Также слоны (а еще жирафы, обезьяны, носороги и другие животные) едят почву термитника для удовлетворения потребности в минералах. Это поведение называется геофагия, и свойственно оно многим животным (см. картинку дня Попугаи-землееды).


Слон на термитнике

Слон чешется о термитник. фото с сайта flickr.com


фото © Bryan Jackson с сайта telegraph.co.uk, Национальный парк Южная Луангва, Замбия.

Юлия Михневич

24 февраль 2020 /
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