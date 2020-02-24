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Использование топливных брикетов

Решение проблемы отопления жилища в холодные сезоны имеет несколько решений. Для густонаселённых и высоко урбанизированных районов единственным экономически целесообразным вариантом является система централизованного отопления, где тепло от сгоревшего топлива в котельной доставляется в дома по трубопроводу с использованием теплоносителя - горячей воды. Другим вариантом является постоянное подключение жилища к источнику электричества или газа. И последнее: когда приходится обогревать автономную жилплощадь или другой объект, традиционно используются дрова.

В последние годы, из-за желания сохранить окружающую среду и природные ресурсы, древесина получила в этой области конкурента - топливные брикеты, также называемые евродровами.

Новое твёрдое топливо имеет более высокую теплотворную способность и удобнее в транспортировке и хранении. Для того, чтобы обогревать дом брикетами, вам не придётся покупать дополнительное оборудование или расходные материалы, - весь процесс выполняется по традиционной схеме. Всё это делает брикеты наиболее перспективным топливом для печей за городом. Купить топливо данного типа можно по доступным ценам.

Преимущества нового топлива очевидны, по сравнению с классическими дровами. Давайте обсудим преимущества, которые они предоставляют:

  • Увеличенное время горения. Топливные брикеты служат в 1,5-2 раза дольше, чем обычные дрова, что даёт возможность экономить на отоплении.
  • Экологически чистый и безвредный. При создании брикетов, химические реагенты не используются.
  • Низкое выделение смолы. Печь нужно чистить в два раза меньше, чем при сжигании дров.
  • Меньше шума, дыма и углей, летящих вбок. Брикеты из опилок сгорают равномерно, при этом выделяется меньше дыма, и пепла.
  • Удобство хранения. Форма данных изделий позволяет сэкономить немного места для хранения.
  • Высокая плотность. Таким образом, при одинаковом объёме, топливная масса в среднем будет в три раза больше, чем у дров.
  • Низкое содержание влаги. Это топливо имеет влажность около 10%. Соответственно, меньше тепла расходуется на испарение.
24 февраль 2020 /
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