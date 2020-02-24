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Преимущества заказа цветов через интернет

Флористика в нашей стране развивается всё больше, открываются многие мастерские и цветочные магазины. Но сайтов с доставкой цветов еще больше.

Основные преимущества заказа букетов онлайн следующие:

  • Доставка в нужное время и место. Вам не придётся доставлять цветочные композиции самостоятельно, вы можете сделать приятный сюрприз для своих близких, организовав оперативную доставку.
  • Огромный ассортимент цветов. В целом, в виртуальных каталогах ассортимент намного шире, чем в салоне. Различные вариации букетов удовлетворят вкус даже очень требовательного клиента. Помимо того, на сайтах коммерческих площадок вы можете выбрать букет для конкретного мероприятия, или по цене, например.
  • Возможность размещать заказа, даже из другого города. Вам просто нужно зайти на сайт со своего смартфона или ПК и заказать доставку букетов родным и любимым в любом городе.
  • Удобство заказа. Не придётся идти в салон, подождите, пока флорист выберет подходящие цветы и составит из них композицию. Таким образом, вы не потратите много времени.
  • Возможность контролировать процесс доставки. Информация о статусе заказа также будет отправлена на номер телефона или электронную почту, которые вы укажете.

Конечно, когда вы заказываете букеты онлайн (например, здесь), вы не можете контролировать весь процесс выбора, но можете оставить комментарий.

Многие потребители опасаются, что в сети будут продавать несвежие цветы, которые не будут долго выглядеть привлекательно. Это не разумно, потому что в условиях высокой конкуренции торговые точки стремятся повысить уровень качества и поставляют только свежие цветы.

Если вы сомневаетесь, вы всегда можете проконсультироваться с менеджером торговой площадки, спрашивать о доставке цветочных композиций, добавлять игрушки или сладости к букету. Ответственное лицо с готовностью ответит на ваши вопросы. Также вы можете заказать анонимную доставку, чтобы адресат не знал, от кого букет.

Если останетесь довольны работой магазина, то можете продолжать сотрудничество и рекомендовать своим знакомым.

24 февраль 2020 /
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