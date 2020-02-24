Спецобувь для рабочих

Работа человека во многом зависит от комфорта его состояния. В различных сферах деятельности: на строительных площадках, в медицинских, в сервисных учреждениях, на пищевых и химических предприятиях, требуется спецодежда и обувь везде, где сотрудник чувствует себя комфортно и надёжно.

Спецобувь используется для защиты ног работника от травм и внешних воздействий. Каждая область производства и деятельности требует определённой модели обуви.

Например, на https://Спецодежда.kiev.ua/our-products/footwear/ вы можете подобрать подходящие варианты.

Идеальная рабочая обувь обладает следующими качествами:

Крепкая подошва. Отличным материалом, который может противостоять негативным внешним факторам, является полиуретан.

Защита от травм. В зависимости от специальности, выбирают обувь со стальным подноском (чтобы металлическая пластина была защищена от перфорации).

Соответствует спецификации, эргономичность. Учитывается каждая деталь: демисезонная обувь, утеплённая, выше или ниже лодыжки.

Водонепроницаемость и с терморегуляцией. При длительном использовании, стоит учитывать названные показатели. Ноги должны быть защищены от воды и холода. Высококачественная защитная обувь изготовлена из натуральной кожи и велюра.

Не содержат опасных веществ.

Лёгкость и гигиеничность.

Чтобы обувь была практичной и удобной, она подбирается по размеру ног рабочих. Для этого удалите стельку изнутри и измерьте её длину. Если же стелька не вытаскивается, то наденьте носок на одну ногу и обведите её на листе бумаги, получив желаемый размер. Измерение лучше всего проводить днём.

Прежде чем покупать специальную обувь, нужно не только примерить, но и некоторое время походить в ней. Посмотрите на длину и ширину стопы. Нога не должна быть сжата.

Чтобы обувь прослужила дольше и выглядела хорошо, нужно немного позаботиться о ней.

После тяжелого дня обувь снимается и грязь очищается. Затем очистите, обезжирите и оставьте в проветриваемом помещении, не допуская размещения около горячих предметов (камин, радиаторы). Минимальное расстояние составляет полметра.

Не используйте органический растворитель для чистки.

Рабочую обувь в межсезонное время разрешается хранить в полиэтиленовых пакетах со средством от моли в середине.