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Могут ли восстановиться австралийские леса после пожаров?

Некоторые из самых древних тропических лесов в мире находятся на севере австралийского штата Новый Южный Уэльс. Когда-то давно эти влажные леса покрывали гигантский суперконтинент Гондвана, ставший в свое время домом для эволюционно уникальных растений и животных. Как сообщает портал sciencenews.com, обычно дождевые леса не горят, однако ряд беспрецедентных пожаров, произошедших не так давно в Восточной Австралии, опустошил там более 11 миллионов гектаров древних лесов. Сможет ли восстановиться экосистема Австралии после самого засушливого за последние 120 лет года и вызванных им последствий?


Лесные пожары в Австралии

Обширные пожары, появляющиеся из года в год в разных уголках нашей планеты, все чаще связываются с интенсивным изменением климата Земли. Джон Войнарски, биолог-консерватор из Университета Чарльза Дарвина, утверждает, что более 50 процентов всей экосистемы Австралии исчезло в дыму недавних пожаров, охвативших большую часть самого маленького материка планеты. Однако смогут ли пострадавшие районы однажды восстановиться?

Большинство ученых, занимающихся изучением последствий изменений климата, считают, что увеличение случаев зарегистрированных возгораний может попросту не оставить дождевым лесам достаточно времени для восстановления. В таком случае, следующими потенциальными жертвами глобального потепления могут стать молодые влажные леса на юго-востоке штата Виктория, у которых может не хватить времени для того, чтобы достичь зрелости и произвести жизнеспособные семена для следующего поколения.

Могут ли восстановиться австралийские леса после пожаров?

Пожары погубили не только австралийские леса, но и тех, кто в них обитал

Несмотря на то, что огонь погубил большое количество дождевых лесов, более засушливые места Австралии на протяжении тысячелетий развивались в практически постоянном его присутствии. Так, австралийские саванны и эвкалиптовые леса способны полностью восстановиться в течение короткого периода времени даже после самого разрушительного пожара. В качестве подтверждения этому ученые приводят факт того, что спустя несколько недель или даже дней после схождения огня, сожженные эвкалипты могут давать новые побеги из своих стволов и оснований. И хотя период засухи в Австралии до сих пор не прекратился, уже сегодня можно пронаблюдать рост гумусовых деревьев вдоль восточного побережья континента. Когда в ближайшие месяцы на материк вернутся проливные дожди, пострадавшие от пламени места вновь зарастут зеленью. Однако восстановившаяся экосистема вряд ли будет рада столкновению с еще более сильным пожаром в случае, если человечество не предпримет ряд решительных мер по борьбе с изменениями климата.

Могут ли восстановиться австралийские леса после пожаров?

Какаду в своей естественной среде обитания предпочитает гнездиться в дуплах старых деревьев

Медленное восстановление деревьев может повысить конкуренцию среди обитающих в их окрестностях животных. По мере того, как все большее количество старых деревьев станет жертвами огня, ряд представителей австралийской экосистемы — от какаду до опоссумов — начнут испытывать резкую нехватку подходящего места для естественного обитания, что может вызвать настоящую войну за все быстрее уменьшающийся ресурс.

Как бы то ни было, для того, чтобы сформировать необходимые условия обитания для большинства животных, природе требуется в среднем от 50 до 100 лет, из-за чего быстрое восстановление утраченных лесов в настоящее время не представляется возможным. В данном случае, единственным, что действительно может помочь австралийской экосистеме возродиться, может стать лишь ограничение вмешательства человека в сложившуюся ситуацию.

Могут ли восстановиться австралийские леса после пожаров?

За время пожаров Австралия потеряла более 50% своих дождевых лесов

23 февраль 2020 /
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