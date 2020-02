Треть животных на Земле могут исчезнуть через 50 лет, выяснили ученые

Антропогенный фактор оказывает огромное влияние на окружающую среду. Сегодня исследователи всего мира сходятся во мнении, что стремительное изменение климат а вызвано деятельностью человека. Проблема, как известно, заключается в повышении температур. Сегодня под угрозой исчезновения находится треть всех видов растений и животных. Результаты исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences свидетельствуют о том, что всего через 50 лет на Земле не будет носорогов, зебр, слонов, львов и многих других животных. При этом, если изменение климат а продолжиться с той же скоростью, со временем ситуация может усугубиться.

В ходе исследования о воздействии человечества на экосистемы всего мира изучались недавние вымирания, вызванные изменением климат а, а также различные прогнозы климат ических моделей. По мнению авторов исследования, их работа, вероятно, является первой в своем роде. Дело в том, что она призвана оценить широкомасштабные модели вымирания из-за климат ического кризиса, используя данные недавних вымираний и скорости развития видов. Тем не менее, на сегодняшний день эта работа является последней среди череды научных исследований, посвященных шестому массовому вымиранию дикой природы.

Данные о предыдущих вымираниях помогают прогнозировать новые катастрофы

Исследовательская группа из Университета Аризоны использовала данные о 538 видах на 581 участках по всему миру и сосредоточилась на видах, которые были изучены в том же месте с интервалом не менее 10 лет. Они обнаружили, что 44% из 538 видов уже вымерли в одном или нескольких местах, где они ранее обитали. Они также генерировали климат ические данные посредством измерений, проведенных во время самого раннего изучения каждого участка и в ходе более поздних исследований.

Как сообщает The Independent, анализируя изменение 19 климат ических переменных на каждом участке, ученым удалось определить, какие переменные способствуют локальному вымиранию и сколько изменений может перенести вид, прежде, чем вымрет. Более того, исследователи также оценили, насколько быстро те или иные виды могут перемещаться, чтобы избежать стремительного изменения окружающей среды и повышения температуры. Дальнейшая цель исследователей заключается в том, чтобы собрать вместе все фрагменты информации для каждого вида. Тогда ученые смогут предоставить подробные оценки глобальных показателей вымирания для сотен видов растений и животных.

Результаты исследования показали, что большинство видов не сможет достаточно быстро переместиться в другие регионы, чтобы избежать вымирания. К такому выводу исследователи пришли, основываясь на прошлых скоростях движения видов. Вместо этого многие виды способны научиться выдерживать некоторое увеличение максимальной температуры, но только до определенного уровня. Около 50% видов стали жертвой локального вымирания, если максимальные температуры увеличивались более чем на 0,5°С и 95% вымирали, в случае, если температуры увеличивались более чем на 2,9 °С.

Так или иначе, прогнозы вымирания видов зависят от того, насколько теплее будет местный климат в будущем. Если мировые лидеры будут придерживаться Парижского соглашения, то потери составят менее двух из каждых 10 видов растений и животных на Земле к 2070 году. Но если рост температур продолжится, потери могут составить более трети или даже половины всех видов животных и растений.

Носорог, спрингбоксы, зебры, слоны и львы в Национальном парке Серенгети, Танзания