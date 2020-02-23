Треть животных на Земле могут исчезнуть через 50 лет, выяснили ученые
Антропогенный фактор оказывает огромное влияние на окружающую среду. Сегодня исследователи всего мира сходятся во мнении, что стремительное изменение климата вызвано деятельностью человека. Проблема, как известно, заключается в повышении температур. Сегодня под угрозой исчезновения находится треть всех видов растений и животных. Результаты исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences свидетельствуют о том, что всего через 50 лет на Земле не будет носорогов, зебр, слонов, львов и многих других животных. При этом, если изменение климата продолжиться с той же скоростью, со временем ситуация может усугубиться.
В ходе исследования о воздействии человечества на экосистемы всего мира изучались недавние вымирания, вызванные изменением климата, а также различные прогнозы климатических моделей. По мнению авторов исследования, их работа, вероятно, является первой в своем роде. Дело в том, что она призвана оценить широкомасштабные модели вымирания из-за климатического кризиса, используя данные недавних вымираний и скорости развития видов. Тем не менее, на сегодняшний день эта работа является последней среди череды научных исследований, посвященных шестому массовому вымиранию дикой природы.
Данные о предыдущих вымираниях помогают прогнозировать новые катастрофы
Исследовательская группа из Университета Аризоны использовала данные о 538 видах на 581 участках по всему миру и сосредоточилась на видах, которые были изучены в том же месте с интервалом не менее 10 лет. Они обнаружили, что 44% из 538 видов уже вымерли в одном или нескольких местах, где они ранее обитали. Они также генерировали климатические данные посредством измерений, проведенных во время самого раннего изучения каждого участка и в ходе более поздних исследований.
Как сообщает The Independent, анализируя изменение 19 климатических переменных на каждом участке, ученым удалось определить, какие переменные способствуют локальному вымиранию и сколько изменений может перенести вид, прежде, чем вымрет. Более того, исследователи также оценили, насколько быстро те или иные виды могут перемещаться, чтобы избежать стремительного изменения окружающей среды и повышения температуры. Дальнейшая цель исследователей заключается в том, чтобы собрать вместе все фрагменты информации для каждого вида. Тогда ученые смогут предоставить подробные оценки глобальных показателей вымирания для сотен видов растений и животных.
Результаты исследования показали, что большинство видов не сможет достаточно быстро переместиться в другие регионы, чтобы избежать вымирания. К такому выводу исследователи пришли, основываясь на прошлых скоростях движения видов. Вместо этого многие виды способны научиться выдерживать некоторое увеличение максимальной температуры, но только до определенного уровня. Около 50% видов стали жертвой локального вымирания, если максимальные температуры увеличивались более чем на 0,5°С и 95% вымирали, в случае, если температуры увеличивались более чем на 2,9 °С.
Так или иначе, прогнозы вымирания видов зависят от того, насколько теплее будет местный климат в будущем. Если мировые лидеры будут придерживаться Парижского соглашения, то потери составят менее двух из каждых 10 видов растений и животных на Земле к 2070 году. Но если рост температур продолжится, потери могут составить более трети или даже половины всех видов животных и растений.
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