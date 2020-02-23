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Астрономы обнаружили «горячий Юпитер», который вращается очень близко к родной звезде

Каждый год астрономы открывают множество новых экзопланет. Некоторые из этих далеких миров покрыты льдом, другие же находятся в зоне обитаемости. Не исключено, что на некоторых из землеподобных планет есть жизнь. Однако есть и другие, «адские» миры — на таких экзопланетах температура может достигать максимально высоких показателей. Недавно, на расстоянии 1060 световых лет от Земли, исследователи обнаружили планету, которая не должна существовать — газового гиганта NGTS-10b. Это «горячий Юпитер», который вращается настолько близко к звезде, что совершает полный оборот вокруг нее за 18,4 часа. Неудивительно, что эта экзопланета представляет огромный интерес для ученых. Своими выводами исследователи поделились в работе, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.


Почему горячие Юпитеры интересуют ученых?

Горячие Юпитеры — удивительные экзопланеты. Такие же газовые гиганты, как и миры в нашей Солнечной системе, эти объекты движутся очень близко к своим солнцам. Период обращения горячих Юпитеров вокруг звезд-хозяев как правило составляет менее 10 дней. Согласно современным моделям формирования планет, такие Юпитеры не должны существовать. Дело в том, что газовый гигант не может сформироваться так близко к своей звезде, потому что гравитация, излучение и интенсивный звездный ветер должны удерживать газ от слипания. Тем не менее из более чем 4000 подтвержденных экзопланет, обнаруженных на сегодняшний день, до 337 могут оказаться горячими Юпитерами.

Исследователи полагают, что эти газовые гиганты формируются в своих планетных системах, а затем мигрируют ближе к звезде. Сегодня мы можем многого не знать о том, как именно они рождаются, но горячие Юпитеры, которые особенно близки к своим звездам, могут многое рассказать о взаимодействии звезд и планет. Следовательно, эти объекты являются одними из наименее изученных экзопланет в галактике. В прошлом было обнаружено всего шесть горячих газовых гигантов с орбитальным периодом менее одного дня.

Астрономы обнаружили «горячий Юпитер», который вращается очень близко к родной звезде

Огромное количество планет в галактике состоят из газа, но только горячие Юпитеры вращаются так близко к звездам

В период с 21 сентября 2015 года по 14 мая 2016 года исследователи наблюдали за звездой NGTS-10 в течение 237 ночей. Детальное изучение изображений затем позволило установить, что звезда слегка тускнеет каждые 18,4 часа. Проблема заключалась в том, что свет соседних звезд затрудняет расчет точного расстояния до NGTS-10, поэтому расстояние в 1060 световых лет было рассчитано на основе данных Gaia — самой точной трехмерной карты галактики Млечный путь на сегодняшний день. Но погрешность все же существует. Если расстояние определено не правильно, это может говорить о том, что некоторые данные о размере и массе также неверны. Эту проблему можно решить, изучив следующую публикацию данных Gaia.


Почему горячий Юпитер обречен?

Продолжающиеся наблюдения за необычной солнечной системой могут выявить распад орбиты экзопланеты. Исследователи полагают, что орбита сократится на 7 секунд в течение следующих 10 лет. Если астрономы смогут получить достаточно точные измерения системы, то смогут увидеть как именно это происходит.

Астрономы обнаружили «горячий Юпитер», который вращается очень близко к родной звезде

Существование горячих Юпитеров — самая настоящая загадка для астрономов

23 февраль 2020 /
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