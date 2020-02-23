Смерть домашнего животного может причинить больше страданий, чем потеря друга или близкого родственника

Исследователи подтвердили то, что мы итак знали — горе от потери домашнего животного сопоставимо с потерей близкого человека, а иногда может быть более травматичным. Ученые полагают, что наше отношение к потере домашних животных изменилось за последнее столетие. Сегодня домашние питомцы все чаще считаются полноценными членами семьи. Однако потеря любимого друга-животного усложняется из-за относительной новизны опыта, часто являющегося первым столкновением человека со смертью, а также из-за того, что большинство людей выбирают эвтаназию.

Как изменилось наше отношение к домашним животным?

Исследователи полагают, что с домашними животными мы разделяем одни из самых близких отношений — мы видим их каждый день, они зависят от нас, мы приспосабливаем нашу жизнь к их потребностям. Сегодня домашние животные становятся членами семьи, потому что они активно формируют нашу жизнь. Как пишет Popular Science, многие люди, у которых есть домашние животные, просыпаются в определенное время так как необходимо погулять с собакой. Люди и животные вместе встают, едят, проводят время в ванной и так далее — так животные становятся частью ритуалов, составляющих семью. Отчасти по этой причине и в зависимости от отношений, потеря домашнего животного может быть более травматичной, чем горе, которое мы испытываем после смерти членов семьи и друзей.

Согласно результатам исследования 2015 года, опубликованного в журнале Science, мы формируем привязанность к животным так же, как привязанность к людям. В ходе исследования владельцы собак смотрели им в глаза, в результате чего и у человека и собаки повышался уровень окситоцина. Окситоцин, иногда называемый гормоном любви, регулирует социальные взаимодействия. Количество окситоцина возрастает, когда люди смотрят друг другу в глаза и когда родители смотрят на своих новорожденных детей.

По мнению психолога из Мичиганского университета Томаса Вробеля, смерть домашнего животного часто оказывается первым столкновением человека с потерей близких отношений. Человеческая смерть относительно “принята” нами, так как существует целая индустрия похорон и кремации и иметь дело с мертвым телом не приходится. В отличие от потери домашнего животного. По этой причине исследователи советуют подумать о том, собираетесь ли вы подвергнуть животное эвтаназии и когда. Часто эвтаназия необходима с медицинской точки зрения. В таких случаях — это самое доброе, что можно сделать для умирающего животного. Однако такое решение может сопровождаться чувством вины. Результаты исследования о взаимосвязи между симптомами горя и привязанности к домашним животным были опубликованы в 2005 году в журнале Journal of death and Dying.

Исследователи и практикующие ветеринары сообщают, что возможность проведения эвтаназии на дому, а также хоспис для домашних животных могут облегчить смерть для членов семьи. Эвтаназия в домашних условиях помогает устранить негативный опыт осознания того, что вы привозите животное умирать в место, которое скорее всего вызывает у него стресс.

Домашние животные являются полноценными членами семьи и их утрата может причинить много боли