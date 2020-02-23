» » Смерть домашнего животного может причинить больше страданий, чем потеря друга или близкого родственника

Смерть домашнего животного может причинить больше страданий, чем потеря друга или близкого родственника

Исследователи подтвердили то, что мы итак знали — горе от потери домашнего животного сопоставимо с потерей близкого человека, а иногда может быть более травматичным. Ученые полагают, что наше отношение к потере домашних животных изменилось за последнее столетие. Сегодня домашние питомцы все чаще считаются полноценными членами семьи. Однако потеря любимого друга-животного усложняется из-за относительной новизны опыта, часто являющегося первым столкновением человека со смертью, а также из-за того, что большинство людей выбирают эвтаназию.


Как изменилось наше отношение к домашним животным?

Исследователи полагают, что с домашними животными мы разделяем одни из самых близких отношений — мы видим их каждый день, они зависят от нас, мы приспосабливаем нашу жизнь к их потребностям. Сегодня домашние животные становятся членами семьи, потому что они активно формируют нашу жизнь. Как пишет Popular Science, многие люди, у которых есть домашние животные, просыпаются в определенное время так как необходимо погулять с собакой. Люди и животные вместе встают, едят, проводят время в ванной и так далее — так животные становятся частью ритуалов, составляющих семью. Отчасти по этой причине и в зависимости от отношений, потеря домашнего животного может быть более травматичной, чем горе, которое мы испытываем после смерти членов семьи и друзей.

Смерть домашнего животного может причинить больше страданий, чем потеря друга или близкого родственника

Отношение к домашним животным с течением времени изменилось в лучшую сторону

Согласно результатам исследования 2015 года, опубликованного в журнале Science, мы формируем привязанность к животным так же, как привязанность к людям. В ходе исследования владельцы собак смотрели им в глаза, в результате чего и у человека и собаки повышался уровень окситоцина. Окситоцин, иногда называемый гормоном любви, регулирует социальные взаимодействия. Количество окситоцина возрастает, когда люди смотрят друг другу в глаза и когда родители смотрят на своих новорожденных детей.

По мнению психолога из Мичиганского университета Томаса Вробеля, смерть домашнего животного часто оказывается первым столкновением человека с потерей близких отношений. Человеческая смерть относительно “принята” нами, так как существует целая индустрия похорон и кремации и иметь дело с мертвым телом не приходится. В отличие от потери домашнего животного. По этой причине исследователи советуют подумать о том, собираетесь ли вы подвергнуть животное эвтаназии и когда. Часто эвтаназия необходима с медицинской точки зрения. В таких случаях — это самое доброе, что можно сделать для умирающего животного. Однако такое решение может сопровождаться чувством вины. Результаты исследования о взаимосвязи между симптомами горя и привязанности к домашним животным были опубликованы в 2005 году в журнале Journal of death and Dying.

Смерть домашнего животного может причинить больше страданий, чем потеря друга или близкого родственника

Кошки воспринимают хозяев как своих родителей

Исследователи и практикующие ветеринары сообщают, что возможность проведения эвтаназии на дому, а также хоспис для домашних животных могут облегчить смерть для членов семьи. Эвтаназия в домашних условиях помогает устранить негативный опыт осознания того, что вы привозите животное умирать в место, которое скорее всего вызывает у него стресс.

Смерть домашнего животного может причинить больше страданий, чем потеря друга или близкого родственника

Домашние животные являются полноценными членами семьи и их утрата может причинить много боли

23 февраль 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Невероятные факты о владельцах кошек и собак
Хочу все знать

Невероятные факты о владельцах кошек и собак

Самыми распространенными питомцами являются кошки и собаки. Этих животных люди заводят чаще всего.
Кремация домашних животных
Хочу все знать

Кремация домашних животных

Когда человек заводит домашнее животное, он должен морально подготовиться к тому, что любимый питомец рано или поздно уйдёт из жизни. Животное живёт намного меньше человека, поэтому такой трагедии не
Почему мы любим домашних животных?
Хочу все знать

Почему мы любим домашних животных?

Эти создания не задают вопросов, не осуждают нас и дают нам ощущение собственной нужности.Иногда они нас огорчают, но чаше дарят положительные эмоции. Иногда мы их не замечаем, но чаще радуемся —
Как происходит эвтаназия животных?
Хочу все знать

Как происходит эвтаназия животных?

Только у кого имеются любимцы, могут с болью понять, как тяжело терять животное, при этом самому принять решение и согласиться на эвтаназию.
Экстрасенсорные способности домашних кошек.
Хочу все знать

Экстрасенсорные способности домашних кошек.

Догадывались ли вы раньше, что у вашей собаки или кошки есть экстрасенсорные способности? Менялось ли их поведение перед стихийным бедствием? Многие люди в наши дни утверждают, что они могут мысленно
Товары для животных: преимущества интернет-аптек
Хочу все знать

Товары для животных: преимущества интернет-аптек

Ветеринарные интернет-аптеки – это относительно новое направление в торговой деятельности в виртуальном пространстве, но оно активно развивается за счет предоставления массы положительных свойств и
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
В интернете появилась динамическая карта распространения вируса 2019-nCovУченые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на ЗемлеЭксперты предрекли человечеству эпидемию цифрового аутизмаЗеленая Антарктида. Всегда ли Южный континент был укрыт ледяным щитомО преимуществе горящих туровНа замерзшем водопаде в штате Нью-Йорк появилась «алмазная пыль»Покупаем одежду в интернет-магазинеНовая теория может объяснить главный парадокс Вселенной


Свежие Статьи
Ученые нашли в ДНК денисовцев следы

Ученые нашли в ДНК денисовцев следы "супердревней" популяции людей

Эксперты выбирают стратегию спасения Земли от удара астероида

Эксперты выбирают стратегию спасения Земли от удара астероида

Ученые установили, что на территории Сахары 5 тыс. лет до нашей эры были водоемы с рыбой

Ученые установили, что на территории Сахары 5 тыс. лет до нашей эры были водоемы с рыбой

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+