Огромная плотина может защитить Европу от затопления

Обширная дамба, построенная поперек входа в Северное море, теоретически могла бы защитить более 25 миллионов европейцев от повышения уровня моря. К такому выводу пришли ученые из Королевского Нидерландского института морских исследований, которые описали свою идею в журнале Американского метеорологического общества. Для того, чтобы гигантская плотина смогла найти свое воплощение в реальности, европейским странам будет необходимо найти $540 млрд, утверждает портал newsweek.com. Столь ли необходимо строительство дамбы в действительности или у нас еще есть время на то, чтобы продумать более простой в исполнении план?

Европа уходит под воду

Из-за того, что в настоящее время невозможно понять масштабы угрозы, вставшей перед человечеством ввиду глобального повышения уровня моря, амбициозный проект может стать наиболее жизнеспособным решением для защиты европейского региона в случае, если нам не удастся остановить изменение климат а планеты. Так, по предварительным оценкам ученых, уже к концу следующего столетия Венеция, Нидерланды, Дания и Великобритания могут полностью уйти под воду. Для того, чтобы предотвратить наступление катаклизма, ученые предлагают построить почти 650-километровую североевропейскую ограждающую плотину (NEED), которая состояла бы из двух частей, отделяющих Северное и Балтийское моря от Атлантического океана. Первый участок плотины будет представлять собой 300-километровую дамбу между северной частью Шотландии и западной Норвегией, а второй-160-километровую дамбу между западной точкой Франции и юго-западом Англии.

Несмотря на всю фантастичность проекта, авторы исследования уверены, что предложенное ими решение может оказаться наиболее благоприятным способом защиты населения Европы как в финансовом отношении, так и практическом. Хотя строительство грандиозной плотины может быть сопряжено с рядом трудностей, ее реализация в реальной жизни все же может быть технически осуществима благодаря имеющемуся у человека в настоящее время опыта в области проектирования ограждающих плотин. Так, на сегодняшний день самыми крупными ограждающими плотинами являются дамба Афслуитдейк в Нидерландах и дамба Сеймангеум в Южной Корее, чьи размеры приблизительно равны 160 километрам. Помимо всего прочего, максимальная глубина Северного моря между Францией и Англией составляет едва ли 100 метров, в то время как современные стационарные платформы могут находиться на глубинах, превышающих 500-метров. Строительство подобной дамбы, по предварительным расчетам, может обойтись примерно в 250-500 млд. евро, что, по мнению специалистов, может представлять собой хорошее соотношение цены и качества по сравнению с оборонной структурой, которую в противном случае пришлось бы строить затронутым странам.

Несмотря на то, что создание гигантской дамбы, отделяющей Европу от Северного моря, является технически и финансово осуществимой задачей, проект может иметь несколько негативных последствий. Так, дамба бы оказала значительное влияние на морскую промышленность, так как все самые оживленные торговые порты Европы в настоящее время находятся в пределах ограждения. Однако если подобный нюанс можно было бы решить при помощи специальных ворот в плотине, которые могли бы пропускать входящие суда, то некоторые другие последствия могли бы сыграть непоправимую роль в формировании новой экосистемы Северного моря, которое со временем рискует превратиться в пресноводное озеро.

Таким образом, если проект плотины будет когда-либо одобрен, для создания защитной дамбы в Европе исследователям будет необходимо учитывать воздействие грандиозной постройки на окружающую среду и морскую промышленность. Как бы то ни было, в настоящее время проект остается хотя и интересной, но всего лишь гипотезой, которая сможет быть реализована в экстренном случае, если человечеству не удастся придумать иной план спасения планеты от глобального потепления.

Строительство гигантской плотины, отделяющей Европу от Северного моря, может стать одним из возможных решений спасения 25 миллионов человек от последствий глобального потепления