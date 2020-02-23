Ученые выяснили, что крысы способны к взаимовыручке

Люди избегали крыс всегда. Мало того, ассоциируя их с разнообразными опасными заболеваниями, человек старался разместить свое жилище подальше от этих вороватых животных. Лишь только в конце 19-го века человек взглянул на своего маленького соседа с уважением и то лишь потому, что крысам нашлось применение в научных целях. Так, именно благодаря крысам в распоряжении человечества появились антибиотики; именно крысы помогли нам установить, как и почему на нас влияют алкоголь, наркотики и радиация, и именно крысы помогли человечеству подойти ближе к разгадке генома человека. Новое же исследование, проведенное специалистами из Университета Сент-Эндрюса и Университета Берна в Швейцарии, позволило нам узнать, что крысы обладают целым рядом социальных качеств, в частности, эти невероятно умные животные оказались способными к взаимовыручке.

Крысиный интеллект

Как известно, большинство животных предпочитает оставаться в пределах места своего рождения на протяжении всей жизни. Это, казалось бы, универсальное правило выживания не действует только на двух представителей нашей планеты — на человека и крыс, которые часто оказываются в неизвестных им ранее местах благодаря своему неуемному любопытству. Помимо постоянной жажды приключений, человека и крысу сближает еще одна способность — способность к языку. Известно, что крысы отличаются невероятным интеллектом, позволяющим им использовать до 5 тысяч разнообразных звуков при общении с сородичами. Помимо всего прочего, грызуны с радостью помогают друг другу в сложных ситуациях, но, как выяснилось, только в том случае, если сначала им помогает другая крыса.

Наличие у крыс столь интересного качества можно объяснить тем, что животные используют этот трюк для снижения информационной нагрузки во время общения, сообщает портал phys.org. Буквально делая одолжения друг другу, животные сотрудничают с сородичами, запоминая особь, которой будет необходимо ответить взаимностью в дальнейшем. Доктор Манон Швайнфурт из Школы психологии и нейробиологии в Сент-Эндрюсе, которая руководила исследованием, также отметила, что по сравнению с человеком, крысы запоминают лишь последний эпизод встречи с партнером, не объединяя воедино несколько предыдущих событий.

Высокий интеллект крыс и прекрасные аналитические способности помогали крысам выживать на протяжении тысячелетий

Для того, чтобы понять, почему крысы оказывают взаимопомощь, основываясь лишь на последней встрече, ученые решили проверить память крыс, связав их уникальное качество с недостатком памяти. В результате проведения любопытного эксперимента, ученые выяснили, что крысы все же могут вспомнить, что происходило в далеком прошлом, однако при взаимодействии с сородичами они используют только самые последние данные о встрече с партнером. Таким образом, поведение крыс еще больше сближает этих животных с людьми, так как согласно мнению ученых, мы взаимодействуем с социумом аналогичным образом в случае, когда нам по каким-то причинам трудно вспомнить точное поведение партнера после нескольких с ним взаимодействий. Учитывая, что это описанное исследование являлось первым в своем роде, ученые уверены, что им необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, насколько распространено подобное поведение в природе.

Геном крысы сопоставим своими размерами с геномом человека