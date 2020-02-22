Зачем ученые хотят научить роботов чувствовать боль?

Наличие чувств вряд ли когда-либо характеризовало носителей искусственного интеллекта. По крайней мере, в современном их проявлении. Как бы то ни было, роботы нового поколения, которые могут быть представлены широкой публике уже в ближайшем будущем, будут способны “почувствовать” боль или даже посочувствовать боли своих товарищей. Наличие подобных человеческих качеств резко размывает грань между машиной и живым организмом, предоставив писателям научной фантастики много полезного материала для размышления. Однако будет ли обучение роботов подобному “умению” гуманным? Давайте попробуем порассуждать вместе в данной статье.

Можно ли научить робота чувствовать?

Прогресс в разработке все более совершенного роботизированного сенсорного восприятия все быстрее приближает нас к тому дню, когда мы сможем своими собственными глазами увидеть “человечного” робота, способного к сочувствию и сопереживанию. Для того, чтобы груда железа однажды научилась испытывать эмоции, ученые уже сейчас работают над созданием мягкой искусственной кожи, которая сможет проводить как нежное прикосновение, так и болезненный удар. Встроенные в такой материал датчики позволят искусственному организму обрабатывать входящую тактильную информацию по аналогии с нервной системой организма, позволив пластиковому спутнику человека научиться “сопереживать» страданиям окружающих, утверждает портал sciencenews.org.

В настоящее время уже известно, что специалисты в области робототехники из Университета Осаки в Японии разработали сенсорные датчики, которые надежно улавливают различные типы прикосновений. В роботизированной системе под названием Affetto, которая представляет собой пугающе реалистичную голову ребенка, эти сигналы прикосновения и боли могут быть преобразованы в эмоциональную мимику. Из-за того, что разработанный японскими учеными материал отличается невероятной чувствительностью, искусственная кожа позволяет роботу лучше взаимодействовать с окружающим его миром.

Система Affetto в своем модернизированном виде может стать первым роботом, способным реагировать на прикосновения и боль

Исследователи утверждают, что Affetto может стать первым шагом в создании по-настоящему человекоподобных роботов. Механизмы, способные понять и выслушать, могут стать надежными помощниками при уходе за больными и пожилыми людьми.

Однако каким именно образом связаны понятия боли и сочувствия? Антонио Дамасио, нейробиолог из Университета Южной Калифорнии, считает, что несмотря на важные различия восприятия физического болезненного удара и душевного потрясения, искусственное ощущение сочувствия может возникнуть и при запрограммированном у робота знании о существовании боли. Как бы то ни было, если человеку однажды действительно удастся лишить человекоподобную машину ее единственного преимущества, вряд ли результат подобного опыта будет гуманным. Машина, способная владеть эмоциями, может со временем стать не просто безропотным исполнителем человеческих приказов, но и страдающей жертвой порочного, хотя и уникального в некотором роде, эксперимента своего создателя. Так, если мы с вами однажды начнем относиться к такому существу, пусть и неживому, с агрессией, вряд ли человечеству удастся надолго сохранить свой моральный облик, частицы которого все еще останавливают нас от мировой анархии.