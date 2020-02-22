Как появилась Земля: неожиданный сценарий

Наша планета могла появиться по совсем другому сценарию, который отличается от ранее предложенных версий.

На ранних этапах существования Солнечной системы Земле понадобилось гораздо меньше времени, чтобы окончательно сформироваться. К такому выводу пришли исследователи из Копенгагенского университета после анализа изотопов железа, найденных в метеорит ах. Об этом сообщает Science Alert.

Согласно результатам нового исследования, Земля стала полноценной планетой за 5 млн лет — это в несколько раз быстрее, чем считали прошлые модели. Интересным остается факт, что ученые пока не до конца уверены, как именно протекает формирование планет. Пока есть общая картина: вокруг звезд вращается огромное облако пыли и газа,, которое со временем превращается в плоский диск, элементы которого со временем становятся планетами — поэтому объекты в Солнечной системе находятся примерной в одной плоскости вокруг солнц а.

Планеты появляются при сцеплении частиц космической пыли и камней — когда они становятся больше, соответственно растет и сила притяжения, что помогает притягивать все больше объектов. В конечном итоге такие взаимодействие приводит к появлению планет. Считалось, что на это требуется несколько десятков миллионов лет, как минимум для Земли.

По составу Земля отличается от других объектов в Солнечной системе — в ней содержится гораздо меньше Fe-54, изотопа железа. Аналогичный состав наблюдает у углистых хондритов.

Если бы Земля формировалась на протяжении более длительного периода, в ее мантии содержалось бы больше остатков разных метеорит ов, в том числе с повышенным содержанием Fe-54. Соответственно, ядро планеты должно было достаточно рано появиться из-за дождя из космической пыли. Ученые не исключают, что быстрое образование планет, подобное этому может быть как раз одним из факторов, которые определяют появление жизни на них.

«Если теория ранней планетарной аккреции (процесс увеличения массы небесного тела путем притяжения материи. — прим. ред.) действительно верна, то вода, скорее всего, является просто побочным продуктом образования планеты, подобной Земле, — это с большей вероятностью позволит найти признаки жизни в других местах Вселенной», — считает космохимик Мартин Биззаро.