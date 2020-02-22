Последних мамонтов убили генетические мутации

Примерно 4 тысячи лет назад на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане обитала последняя популяция мамонтов, они пережили сородичей, живших на территории Евразии и Северной Америки, но тоже вымерли.

Команда ученых из разных стран попыталась «воскресить» их геном. Сравнение ДНК последних мамонтов с ДНК мамонтов с материка и азиатских слонов показало, что животные с острова Врангеля имели некоторые особенности. Мутации были подвержены гены, отвечающие за мужскую фертильность, обоняние, развитие нервной и эндокринной систем.

Ранее ученые уже проводили исследование причин вымирания мамонтов с острова Врангеля, новые данные его подтвердили. Проведенные анализы показали, что причиной их гибели стало близкородственное скрещивание из-за малочисленной популяции. Детеныши, рожденные от родителей — близких родственников, были наделены дефектными генами, которые множились из поколения в поколение. К тому же страдала способность самцов к оплодотворению. Все эти факторы и привели к вымиранию последних мамонтов.

Авторы исследования считают, что полученные результаты могут быть полезны в работе по спасению редких видов животных.