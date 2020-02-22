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На атомном уровне зафиксировали необъяснимое явление

На атомном уровне зафиксировали необъяснимое явление

Физики Университета Отаго в Новой Зеландии впервые поймали отдельные атомы и наблюдали сложные взаимодействия между ними, которые в настоящее время необъяснимы с точки зрения теоретических расчетов. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Метод включал улавливание трех атомов и их охлаждение до температуры около одной миллионной кельвина с использованием высоко сфокусированных лазерных лучей и вакуумной камеры. При этом физики сближали ловушки с отдельными атомами, чтобы заставить последние взаимодействовать друг с другом.

Когда три атома сближаются, два образуют молекулу, и все получают толчок из-за выделения энергии. Камера микроскопа позволила подробно рассмотреть этот процесс. До сих пор детализацию такого уровня невозможно было наблюдать.

Результаты эксперимента показали, что для образования молекулы потребовалось гораздо больше времени, чем ожидалось на основе других экспериментов и расчетов. Хотя исследователи предложили гипотетические механизмы, которые могут объяснить несоответствие, ученые подчеркивают необходимость дальнейших теоретических разработок.

22 февраль 2020 /
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