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Проветривание помещения не помогает очистить воздух от вредных веществ

Воздух в домах, офисах и многих других помещениях нельзя назвать чистым. Все потому, что при использовании моющих средств и готовке пищи помещения наполняются химическими веществами, которые могут быть вредны для человеческого здоровья. Многие люди считают, что избавиться от них можно просто открыв окно, позволив комнате проветриться в течение хотя бы получаса. Однако недавно канадские ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что вредные вещества не исчезают даже после тщательного проветривания помещения. Но как такое возможно, если комнаты омывают дуновения свежего воздуха, которые уж точно должны выводить из помещения все лишнее?

О проведенном исследовании и его результатах было рассказано в научном журнале Science Advances. По словам профессора Чэня Вана и его коллег из Торонтского университета, в воздухе большинства помещений можно найти как минимум 19 различных химических соединений. Большинство из них выделяются моющими средствами и при приготовлении пищи. Например, на кухнях во время готовки образуется довольно много карбоновых кислот, которые не очень уж и опасны для людей, но все равно не рекомендуются к вдыханию. Многие люди привыкли освежать воздух в помещениях открывая окно, но по словам канадских ученых, вредные вещества умеют впитываться в окружающие объекты и никуда не деваются.


Нужно ли проветривать помещения?

По словам ученых, самыми опасными веществами в окружающем нас внутри помещений воздухе являются аммиак и октановая кислота. Источниками аммиака, как правило, являются чистящие средства, а октановая кислота содержится в молоке и пальмовом масле. В ходе проведенного эксперимента ученые хотели выяснить, помогает ли проветривание помещения очистить воздух от вредных соединений.

В исследовании приняли участие несколько человек, которые на протяжении некоторого времени готовили еду и убирались внутри помещения. После этого ученые проверили, появились ли в комнате те самые 19 химических соединений. Убедившись в этом, ученые проветрили помещение и заново измерили концентрацию потенциально вредных веществ. Как оказалось, проветривание на протяжении 15-30 минут помогает снизить концентрацию химических соединений, но после закрытия окон количество веществ восстанавливается в течение около 55 минут.

Проветривание помещения не помогает очистить воздух от вредных веществ

При готовке пищи в воздухе может повыситься концентрация октановой кислоты

По мнению Чэня Вана, концентрация вредных веществ восстанавливается потому, что после открытия окон они впитываются в мебель и другие стоящие в помещении объекты. Это довольно неожиданное открытие, однако ученые считают, что накапливающиеся в воздухе вещества не могут навредить человеку, так как их концентрация очень низка. К тому же, ученые пока точно не знают, какой именно вред человеческому организму наносят те или иные вещества. Чтобы выяснить это, ученым необходимо провести дополнительные испытания.

По словам ученых, чтобы сделать воздух в помещениях более безопасным для здоровья, дома необходимо оборудовать качественными системами вентиляции. Важно признать, что ученые не призывают вовсе отказаться от проветривания помещений. Открывать окна очень важно, потому что свежий воздух должен быть везде.

Проветривание помещения не помогает очистить воздух от вредных веществ

Проветривание не помогает очистить воздух в помещении

22 февраль 2020 /
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