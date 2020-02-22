Коралловые рифы могут полностью исчезнуть в 2100 году

Постоянные читатели нашего сайта наверняка в курсе того, что моря и океаны уже не могут обеспечить животным и растениям идеальные условия для жизни и роста. Это связано с тем, что воды Мирового океана стремительно загрязняются пластиковыми отходами, нагреваются под воздействием повышенной температуры воздуха и сильно окисляются. Проблема становится настолько серьезной, что ученые начали уверять, что к 2100 году на нашей планете не останется ни одного кораллового рифа. А ведь они считаются «морскими тропическими лесами» и являются местом обитания множества рыб, моллюсков, червей, ракообразных и кишечнополостных животных. К тому же известно, что некоторые коралловые рифы защищают берега от разрушительного воздействия волн. Но каким образом ученые смогли узнать, что настолько важные геологические структуры могут исчезнуть уже спустя сотню лет?

Неутешительными прогнозами поделилась пресс-служба Гавайского университета в Маноа. Ученые уже давно в курсе того, что коралловые рифы находятся на грани исчезновения. Они постоянно придумывают технологии по замедлению разрушения места обитания тысяч морских животных. Например, в 2019 году исследователи из Австралии и Великобритании нашли способ привлечь внимание рыб к мертвым кораллам при помощи звуков оживленной морской жизни. Если верить авторам статьи в научном журнале Nature Communications, привлеченные рыбы вполне могут спасти кораллы от вымирания. Но чтобы заняться восстановлением рифов, ученым нужно знать, в каких областях нашей планеты они нуждаются в помощи больше всего.

Коралловые рифы в опасности

Чтобы выяснить, коралловые рифы в каких именно областях океана находятся под большей угрозой исчезновения, ученые использовали компьютерное моделирование. Исследователи смогли узнать, что станет с рифами в определенных частях планеты при разных показателях температуры воды, кислотности, силы ветра, интенсивности ловли рыбы и других показателях. К сожалению, в большинстве случаев компьютерное моделирование показало, что коралловые рифы обречены на практически полное исчезновение.

По расчетам ученых, регионы, которые на данный момент пригодны для роста и развития коралловых рифов, к 2045 году могут стать неблагоприятными для этого местами. Если человечество не предпримет никаких мер по защите коралловых рифов, к 2100 году они могут быть полностью стерты с лица Земли. Однако, по словам одного из авторов исследования Рене Сеттера, небольшие пригодные для роста коралловых рифов местности могут остаться в некоторых регионах Красного моря и у берегов мексиканской Нижней Калифорнии.

Однако это далеко не повод для того, чтобы расслабиться. По словам ученых, даже самые пригодные для роста коралловых рифов места находятся вблизи устьев рек. Из-за этого есть риск того, что даже эти рифы будут уничтожены под воздействием грязной воды. Впрочем, наибольшую опасность для коралловых рифов все равно представляет теплая и окисленная вода.

Как и говорилось выше, проблема постепенного исчезания кораллов беспокоит ученых уже давно. Чтобы их восстановить, ученые даже собирались печатать рифы на 3D-принтере, сохранив их химический состав и структуру. Подробнее об этом можно почитать в нашем специальном материале.

Коралловые рифы являются домом для многих живых существ