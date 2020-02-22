» » В труднодоступных озерах России найдены новые виды рыб

В труднодоступных озерах России найдены новые виды рыб

На нашей планете довольно много мест, на которые не ступала нога человека. Есть большая доля вероятности, что именно в этих точках Земли обитают живые существа, которые до сих пор остаются неизвестными науке. Недавно это предположение было доказано российскими биологами, которые организовали и провели экспедицию по труднодоступным озерам Чукотки и Камчатского края. В этих неисследованных ранее водах было обнаружено более десятка вида рыб, которые возникли около двухсот тысяч лет назад. Чтобы сделать это открытие, ученым пришлось преодолеть более восьми тысяч километров, причем из-за сложности пути половина пути была проделана на вертолетах.

 

Об открытии российских ученых сообщило информационное агентство ТАСС. В рамках экспедиции биологи посетили не менее десяти озер, которые расположены в труднодоступных местах Чукотки и севера полуострова Камчатка. Они разбросаны по территории с общей площадью более 40 тысяч квадратных километров. Чтобы достичь намеченных на карте точек ученым пришлось преодолеть около восьми тысяч километров пути. Большая часть маршрута, как и говорилось выше, была пройдена при помощи авиационной техники.


В России найдены новые виды рыб

Ученые уверяют, что в достигнутых озерах им удалось открыть более десяти видов рыб. Однако на данный момент они рассказали только об одном новом виде. По словам участника экспедиции Григория Маркевича, первыми обнаруженными ими рыбами оказались так называемые реликтовые сиги. О существовании этих рыб из семейства лососевых ученым известно уже давно, но этот определенный вид оказался совершенно новым для научного сообщества.

Этот вид рыб обитает преимущественно в водах, стекающих в Арктику. По мнению исследователей, эти создания появились в озерах до наступления ледникового периода. В частности, считается, что они приспособились к жизни в озерах примерно двести тысяч лет назад. Благодаря этому открытию, ученые могут понять происхождение и других видов рыб.

В труднодоступных озерах России найдены новые виды рыб

Так выглядят рыбы сиги (Coregonus)

О других найденных рыбах ученые пока ничего не рассказали. На данный момент известно, что они изучают генетические образцы видов. Исследователи надеются, что результаты их работы помогут им разобраться в эволюции животных в арктических условиях. Возможно, в мире существует еще много неизвестных науке видов рыб, однако они скрыты в труднодоступных местах нашей планеты. Если ученые продолжат проводить исследования, известных науке рыб может стать еще больше.

Есть большая доля вероятности, что среди пока не открытых рыб есть разновидности с удивительными способностями. Например, в мире существует как минимум 500 видов рыб, самки которых способны быстро превращаться в самцов. Это случается в моменты, когда в стае по каким-либо причинам погибает единственный самец. Тогда одна из самок, чтобы защитить остальную часть стаи, в течение нескольких дней полностью меняет свой организм и обретает мужской пол. 

В труднодоступных озерах России найдены новые виды рыб

 

22 февраль 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Ученые спрогнозировали смерть трети видов животных и растений
Хочу все знать

Ученые спрогнозировали смерть трети видов животных и растений

Ученые из Университета Аризоны представили детальные оценки глобального вымирания, обусловленного изменением климата, к 2070 году.
Некоторые виды змей легко выживают в сухих пустынях. Но как им это удается?
Хочу все знать

Некоторые виды змей легко выживают в сухих пустынях. Но как им это удается?

На нашей планете обитает огромное количество животных, и одними из самых интересных считаются змеи. По данным The Reptile Database, к 2017 году ученым было известно о существовании 3631 вида этих
В США найдены новые виды ос, способных превращать своих жертв в зомби
Хочу все знать

В США найдены новые виды ос, способных превращать своих жертв в зомби

В первой половине 2019 года мы рассказывали про существование паразитических ос, которые способны превращать тропических пауков в «зомби» и использовать их тела для создания прочных убежищ из
Последняя группа неандертальцев, возможно, жила в районе российского севера
Хочу все знать

Последняя группа неандертальцев, возможно, жила в районе российского севера

Неандертальцы, вероятно, сохранились около полярного круга в течение тысяч лет после исчезновения остальных представителей их вида.
Антарктике спрогнозировали вторжение новых видов животных и растений
Хочу все знать

Антарктике спрогнозировали вторжение новых видов животных и растений

В ближайшие десять лет там могут оказаться тринадцать новых видов
Что известно ученым о метановых озерах Титана?
Хочу все знать

Что известно ученым о метановых озерах Титана?

Титан, пожалуй, одна из самых очаровательных лун, вращающихся вокруг Сатурна сегодня. И это несмотря на то, что газовый гигант обладает самым большим количеством спутников в Солнечной системе. ...
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
В интернете появилась динамическая карта распространения вируса 2019-nCovУченые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на ЗемлеЭксперты предрекли человечеству эпидемию цифрового аутизмаЗеленая Антарктида. Всегда ли Южный континент был укрыт ледяным щитомО преимуществе горящих туровСоздан «живой» бетон, способный к самопочинкеНа замерзшем водопаде в штате Нью-Йорк появилась «алмазная пыль»Покупаем одежду в интернет-магазине


Свежие Статьи
Ученые нашли в ДНК денисовцев следы

Ученые нашли в ДНК денисовцев следы "супердревней" популяции людей

Эксперты выбирают стратегию спасения Земли от удара астероида

Эксперты выбирают стратегию спасения Земли от удара астероида

Ученые установили, что на территории Сахары 5 тыс. лет до нашей эры были водоемы с рыбой

Ученые установили, что на территории Сахары 5 тыс. лет до нашей эры были водоемы с рыбой

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+