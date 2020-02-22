В труднодоступных озерах России найдены новые виды рыб

На нашей планете довольно много мест, на которые не ступала нога человека. Есть большая доля вероятности, что именно в этих точках Земли обитают живые существа, которые до сих пор остаются неизвестными науке. Недавно это предположение было доказано российскими биологами, которые организовали и провели экспедицию по труднодоступным озерам Чукотки и Камчатского края. В этих неисследованных ранее водах было обнаружено более десятка вида рыб, которые возникли около двухсот тысяч лет назад. Чтобы сделать это открытие, ученым пришлось преодолеть более восьми тысяч километров, причем из-за сложности пути половина пути была проделана на вертолетах.

Об открытии российских ученых сообщило информационное агентство ТАСС. В рамках экспедиции биологи посетили не менее десяти озер, которые расположены в труднодоступных местах Чукотки и севера полуострова Камчатка. Они разбросаны по территории с общей площадью более 40 тысяч квадратных километров. Чтобы достичь намеченных на карте точек ученым пришлось преодолеть около восьми тысяч километров пути. Большая часть маршрута, как и говорилось выше, была пройдена при помощи авиационной техники.



В России найдены новые виды рыб

Ученые уверяют, что в достигнутых озерах им удалось открыть более десяти видов рыб. Однако на данный момент они рассказали только об одном новом виде. По словам участника экспедиции Григория Маркевича, первыми обнаруженными ими рыбами оказались так называемые реликтовые сиги. О существовании этих рыб из семейства лососевых ученым известно уже давно, но этот определенный вид оказался совершенно новым для научного сообщества.

Этот вид рыб обитает преимущественно в водах, стекающих в Арктику. По мнению исследователей, эти создания появились в озерах до наступления ледникового периода. В частности, считается, что они приспособились к жизни в озерах примерно двести тысяч лет назад. Благодаря этому открытию, ученые могут понять происхождение и других видов рыб.

О других найденных рыбах ученые пока ничего не рассказали. На данный момент известно, что они изучают генетические образцы видов. Исследователи надеются, что результаты их работы помогут им разобраться в эволюции животных в арктических условиях. Возможно, в мире существует еще много неизвестных науке видов рыб, однако они скрыты в труднодоступных местах нашей планеты. Если ученые продолжат проводить исследования, известных науке рыб может стать еще больше.

Есть большая доля вероятности, что среди пока не открытых рыб есть разновидности с удивительными способностями. Например, в мире существует как минимум 500 видов рыб, самки которых способны быстро превращаться в самцов. Это случается в моменты, когда в стае по каким-либо причинам погибает единственный самец. Тогда одна из самок, чтобы защитить остальную часть стаи, в течение нескольких дней полностью меняет свой организм и обретает мужской пол.