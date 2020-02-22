Чем самое ядовитое дерево в мире опасно для человека?

Прямо сейчас расслабьтесь и представьте, что вы чудесным образом оказались на одном из островов карибского моря и гуляете по пляжу. По земле разбросаны ракушки, кокосовые орехи и какие-то фрукты, чем-то напоминающие яблоки. Вы чувствуете, что эти плоды очень сладко пахнут и вам хочется откусить хотя бы маленький кусочек. Но сделаете ли вы это? Если нет, то вас можно похвалить за сообразительность. Если же вы думаете, что решились бы попробовать неизвестный фрукт, то вы сразу же почувствовали бы жгучую боль в горле и, в конце концов, могли бы умереть. А все потому, что этот плод наверняка принадлежал бы так называемому манцинелловому дереву (Hippomane mancinella), которое считается одним из самых ядовитых в мире. Но чем оно так опасно?

Об ужасных свойствах дерева, которое также известно как «пляжное яблоко», было написано в научном издании ScienceAlert. Как правило, оно произрастает на территории островов Карибского моря, а также в некоторых регионах США. Это дерево входит в «Книгу рекордов Гиннеса» как самое опасное в мире, потому что все ее части являются ядовитыми и смертельными для людей. В частности, убийственными свойствами обладает густой сок, который выделяется из коры, листьев и плодов, похожих на яблоки. При попадании на кожу сок вызывает сильные, пузырчатые ожоги, а при проглатывании вовсе может привести к смерти.

Смертельно опасное дерево

Самым опасным веществом в составе сока манцинеллового дерева считается так называемый форбол. Он хорошо растворяется в воде, поэтому человек может получить сильный вред от дерева даже просто стоя под ним во время дождя. Из-за этого на многих местах произрастания ядовитого растения стоят заборы с предупреждающими табличками.

Кто-то может сказать, что людям стоило бы просто срубить эти деревья, однако от них есть много пользы. Например, в некоторых регионах заросли манцинеллового дерева спасают людей от ветра, а карибские плотники уже многие века сушат его древесину, нейтрализуют действие ядовитого сока и используют в строительстве. Возможно, из-за нейтрализации опасности дерева, ее древесина даже стоит больше, чем обычно.

Но самая большая опасность для жизни человека грозит, когда он решает съесть плоды манцинеллового дерева. Известно, что они вызывают сильную рвоту и диарею, которые обезвоживают организм и могут привести к летальному исходу. В 1999 году из-за поедания «пляжного яблока» чуть не умер радиолог Никола Стрикленд, которая посетила карибский остров Тобаго. Однажды она вышла на пляж, чтобы собрать ракушки и кораллы, но нашла сладкие по запаху яблоки. Однако на вкус они совершенно не были сладкими и начали жечь ей горло. К счастью, женщина попробовала только маленькую частичку плода, поэтому она почувствовала облегчение уже спустя восемь часов.

Если верить словам местных жителей, после попадания сока дерева на тело, человек чувствует себя просто ужасно. Ядовитые вещества имеют свойство проникать в лимфатические узлы и буквально вызывать агонию и страдания.

Так выглядит плод манцинеллового дерева