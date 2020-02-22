» » Чем самое ядовитое дерево в мире опасно для человека?

Чем самое ядовитое дерево в мире опасно для человека?

Прямо сейчас расслабьтесь и представьте, что вы чудесным образом оказались на одном из островов карибского моря и гуляете по пляжу. По земле разбросаны ракушки, кокосовые орехи и какие-то фрукты, чем-то напоминающие яблоки. Вы чувствуете, что эти плоды очень сладко пахнут и вам хочется откусить хотя бы маленький кусочек. Но сделаете ли вы это? Если нет, то вас можно похвалить за сообразительность. Если же вы думаете, что решились бы попробовать неизвестный фрукт, то вы сразу же почувствовали бы жгучую боль в горле и, в конце концов, могли бы умереть. А все потому, что этот плод наверняка принадлежал бы так называемому манцинелловому дереву (Hippomane mancinella), которое считается одним из самых ядовитых в мире. Но чем оно так опасно?

Об ужасных свойствах дерева, которое также известно как «пляжное яблоко», было написано в научном издании ScienceAlert. Как правило, оно произрастает на территории островов Карибского моря, а также в некоторых регионах США. Это дерево входит в «Книгу рекордов Гиннеса» как самое опасное в мире, потому что все ее части являются ядовитыми и смертельными для людей. В частности, убийственными свойствами обладает густой сок, который выделяется из коры, листьев и плодов, похожих на яблоки. При попадании на кожу сок вызывает сильные, пузырчатые ожоги, а при проглатывании вовсе может привести к смерти.


Смертельно опасное дерево

Самым опасным веществом в составе сока манцинеллового дерева считается так называемый форбол. Он хорошо растворяется в воде, поэтому человек может получить сильный вред от дерева даже просто стоя под ним во время дождя. Из-за этого на многих местах произрастания ядовитого растения стоят заборы с предупреждающими табличками.

Кто-то может сказать, что людям стоило бы просто срубить эти деревья, однако от них есть много пользы. Например, в некоторых регионах заросли манцинеллового дерева спасают людей от ветра, а карибские плотники уже многие века сушат его древесину, нейтрализуют действие ядовитого сока и используют в строительстве. Возможно, из-за нейтрализации опасности дерева, ее древесина даже стоит больше, чем обычно.

Чем самое ядовитое дерево в мире опасно для человека?

Так выглядит манцинелловое дерево

Но самая большая опасность для жизни человека грозит, когда он решает съесть плоды манцинеллового дерева. Известно, что они вызывают сильную рвоту и диарею, которые обезвоживают организм и могут привести к летальному исходу. В 1999 году из-за поедания «пляжного яблока» чуть не умер радиолог Никола Стрикленд, которая посетила карибский остров Тобаго. Однажды она вышла на пляж, чтобы собрать ракушки и кораллы, но нашла сладкие по запаху яблоки. Однако на вкус они совершенно не были сладкими и начали жечь ей горло. К счастью, женщина попробовала только маленькую частичку плода, поэтому она почувствовала облегчение уже спустя восемь часов.

Если верить словам местных жителей, после попадания сока дерева на тело, человек чувствует себя просто ужасно. Ядовитые вещества имеют свойство проникать в лимфатические узлы и буквально вызывать агонию и страдания.

Чем самое ядовитое дерево в мире опасно для человека?

Так выглядит плод манцинеллового дерева

22 февраль 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Качественная мебель из натурального дерева
Хочу все знать

Качественная мебель из натурального дерева

Делая капитальный ремонт в квартире важно предусмотреть и вопрос покупки мебели. На это не стоит экономить.
Какими качествами обладают дома из дерева
Хочу все знать

Какими качествами обладают дома из дерева

Деревянные дома были известны еще древним людям. В давние времена люди жили именно в таких сооружениях и не испытывали неудобств. Такой дом мог согреть в морозы, а летом в нем было совсем не
Факты о растениях
Хочу все знать

Факты о растениях

Самый популярный фрукт в мире — манго, но самый «наиболее выращиваемый» — виноград, бананы, яблоки и кокосовые орехи. В течение 3000 лет самой распространенной культурой в мире была конопля. В 2001
Чем может помочь дерево человеку
Хочу все знать

Чем может помочь дерево человеку

Деревья не только снабжают нас кислородом, но и оказывают воздействие на наше самочувствие. По сути, это живые лаборатории, которые вырабатывают огромное количество веществ.
10 необычных фактов про растения
Хочу все знать

10 необычных фактов про растения

10 место: В Океании, наряду с кокосовой пальмой, дающей молоко и масло, растет хлебное дерево. Хлебными называют все виды деревьев рода Artocarpus семейства тутовых. Они плодоносят «буханками» весом
Почему истинный вес тонны дерева больше тонны железа?
Хочу все знать

Почему истинный вес тонны дерева больше тонны железа?

Общеизвестен шуточный вопрос: что тяжелее – тонна дерева или тонна железа?
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
В интернете появилась динамическая карта распространения вируса 2019-nCovУченые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на ЗемлеЭксперты предрекли человечеству эпидемию цифрового аутизмаЗеленая Антарктида. Всегда ли Южный континент был укрыт ледяным щитомО преимуществе горящих туровСоздан «живой» бетон, способный к самопочинкеНа замерзшем водопаде в штате Нью-Йорк появилась «алмазная пыль»Покупаем одежду в интернет-магазине


Свежие Статьи
Ученые нашли в ДНК денисовцев следы

Ученые нашли в ДНК денисовцев следы "супердревней" популяции людей

Эксперты выбирают стратегию спасения Земли от удара астероида

Эксперты выбирают стратегию спасения Земли от удара астероида

Ученые установили, что на территории Сахары 5 тыс. лет до нашей эры были водоемы с рыбой

Ученые установили, что на территории Сахары 5 тыс. лет до нашей эры были водоемы с рыбой

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+