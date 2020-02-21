Трещины на "Моне Лизе" защищают ее от воздействия окружающей среды

Химики из Европы и США выяснили, что многие картины итальянских мастеров смогли дожить до наших дней даже при хранении в "немузейных" условиях благодаря кракелюру, узору из мелких трещин, покрывающих "Мону Лизу" и другие шедевры времен Возрождения. Выводы ученых были опубликованы в журнале Heritage Science.

"Мы выяснили, почему панельная живопись, покрытая кракелюром, остается стабильной, даже если она хранилась в далеко не идеальных условиях. Мы надеемся, что это знание поможет создать более дешевые системы климат -контроля в старых зданиях галерей и музеев, где такие возможности ограничены", - заявил Лукаш Браташ, химик из Института катализа и химии поверхностей в Кракове (Польша), чьи слова приводит пресс-служба журнала.

В последние годы в историю и искусствоведение все больше проникают химия, физика и другие точные науки, позволяющие увидеть внутри артефактов и памятников искусства то, что было потеряно по воле времени или по воле их творцов.

К примеру, недавно британские археологи получили фото графии монет, содержавшихся в запечатанной коробке времен Древнего Рима, не открывая ее, а также прочитали некоторые папирусы из Помпей. Аналогичным образом были найдены тайн ые портреты на картинах Рембрандта и Эдгара Дега, а также раскрыты секреты химического состава красок британских живописцев XIX века, применявших "нанотехнологии" при их подготовке.

Эти же методы позволяют "вычислять" возраст картин и находить даже самые изощренные подделки. К примеру, пять лет назад ученые нашли намеки на то, что "Медумские гуси", одна из самых знаменитых картин Древнего Египта была подделана итальянским археологом в конце XIX века, а два года назад химики показали, что часть знаменитых свитков Мертвого моря были фальшивками.

Секреты бессмертия искусства

Браташ и его коллеги совершили еще одно открытие подобного рода, изучая то, как формируется кракелюр на картинах, написанных не на холсте, а на панелях, плоских листах из дерева. Этот материал широко использовался художниками по всей Европе в начале эпохи Возрождения. К числу самых знаменитых полотен панельной живописи относится знаменитая "Джоконда" Леонардо да Винчи, а также иконы Андрея Рублева и портреты Ботичелли.

Ученые достаточно давно считают, что эти картины покрываются кракелюром из-за того, что изменения в температуре и влажности заставляют расширяться и сжиматься их самый нижний слой. Эта прослойка, "грунт" на языке художников, состоит из различных типов белил, крахмала, желатина и других животных белков и жиров, которые не дают последующим слоям красок впитываться в древесину и придают полотну однородную структуру и цвет.

По этой причине искусствоведы, а также многие химики и физики, считали крайне нежелательным появление дополнительных трещин на поверхности картин, так как они в теории должны способствовать проникновению паров воды в грунтовый слой и ускорять его разрушение. Из-за подобных соображений в крупнейших музеях мира поддерживается постоянный уровень температуры (21 градус Цельсия) и влажности (45-55%).

Польские химики и их коллеги из США и Франции проверили, нужно ли так поступать на самом деле, проследив за формированием кракелюра в двух дощечках, которые они покрыли слоем грунта и хранили при разных комбинациях температур и влажности. Через две недели после начала эксперимента ученые попытались разломить панели и детально изучили их структуру.

Эти данные химики использовали для того, чтобы просчитать, как будут возникать новые трещины на картинах и как они будут влиять на вероятность появления новых узоров трещин. Вопреки ожиданиям искусствоведов, скорость их рождения замедлилась, так как кракелюр не увеличивал, а уменьшал механическое напряжение внутри полотна. По этой причине, как объясняют химики, подобные дефекты не ускоряют разрушение "Моны Лизы" и других картин, а наоборот, защищают их.

"Напряжение внутри грунта возникает в пространстве между трещинами. Чем больше эти зоны, тем сильнее напряжение и тем легче формируются новые разломы внутри краски. Этот процесс протекает до тех пор, пока дистанция между трещинами не снижается до такой отметки, когда кракелюр перестает формироваться", - подытожил Браташ.