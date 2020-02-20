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Легенда о пекаре из Экло

Легенда о пекаре из Экло



На картине Яна ван Векелена середины XVI века «Легенда о пекаре из Экло» изображена распространенная в Голландии того времени легенда. Согласно этой легенде люди, которым не нравилась их внешность, ехали в пекарню города Экло, где они могли выпечь себе любую новую голову. Сначала голову отрубали, а на ее место ставили кочан капусты, затем мастера, получившие отрубленую голову, лепили новое лицо из муки и масла, а затем выпекали его в печке. Голову с новым лицом из теста пришивали бывшему хозяину головы.


Но, по легенде, если голова вдруг плохо пропеклась, то человек становился тугодумом, а если новая голова оказывалась слишком горячей, то человек получал вместе с нею вспыльчивый характер. Сказка была поучительной — чтобы дети не жаловались на свою внешность.
20 февраль 2020 /
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