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Парфюмеры восстановили любимые духи Анны Ахматовой

Парфюмеры восстановили любимые духи Анны Ахматовой


Парфюмеры восстановили любимые духи Анны Ахматовой для выставки художника Юрия Анненкова, которая открылась в Музее русского импрессионизма.



В мемуарах Лидии Чуковской упоминаются духи «Идеал» — скорее всего, речь идет об аромате «Le Parfum Ideal» бренда Houbigant, выпущенном в 1896 году. В парфюмерных блогах говорится, что верхние ноты аромата — цитрус и гвоздика, средние — болгарская роза, иланг-иланг, жасмин и апельсиновый цвет, базовые — пачули, серая амбра, сандал и мускус. Теперь этот запах смогут послушать посетители выставки. 


«Мне захотелось поближе рассмотреть шкатулку, которая издали меня всегда занимала. Она сняла ее с этажерки. Шкатулка дорожная, серебряная, ручка входит внутрь крышки. Рядом со шкатулкой стоит маленькая трехстворчатая иконка, а рядом с иконкой — камень и колокольчик. Под колокольчиком оказалась чернильница, очаровательная, тридцатых годов прошлого века. (Колокольчик — это ее крышка.) Тут же пустой флакон из-под духов.

— Понюхайте, правда, нежный запах? Это — „Идеал“, духи моей молодости».
(Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 1938-1941)
20 февраль 2020 /
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