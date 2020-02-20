Преимущества и недостатки электропогрузчиков

Погрузчики с электродвигателями, как и любое другое оборудование, имеют свои преимущества и недостатки. Возможно, основным недостатком электропогрузчика является его более высокая цена по сравнению с модификациями дизеля, бензина или газа; в некоторых случаях это является решающим критерием, при выборе модели.

Другим ограничивающим фактором для владельцев бизнеса является необходимость регулярно перезаряжать это погрузочное оборудование. Фактически, емкость современных аккумуляторов позволяет машине работать ровно около 6 часов, после чего устройство должно быть перезаряжено.

Недостатком электропогрузчиков также является их высокая избирательность к условиям труда. Так что на открытом воздухе их можно использовать только в жаркое и сухое время и только на высококачественном, ровном покрытии.

Кажется, названные недостатки довольно важны. Но если вы сделаете несколько простых вычислений, станет ясно, что некоторые из перечисленных выше совсем не значительны.

Взять, к примеру, цену, которая на 30 % выше, чем для моделей с ДВС. Разница в цене может окупиться очень быстро, при значительно более низких эксплуатационных затратах на электропогрузчик, потому что электричество намного дешевле, чем любое другое топливо. Дешевле также ремонт погрузчика с электродвигателем https://akb-pogruzchika.ru/electropogruzchik/hyster-forklift/.

Если эти устройства требуют перезарядки, то другие модели требуют помещения для хранения топлива. А размещение электрических моделей не требует больших усилий и финансовых вложений.

Проблема не слишком длительных периодов работы устройства без подзарядки легко решается путём приобретения дополнительной батареи: во время работы запасная батарея заряжается.

Наиболее значимым преимуществом является отсутствие вредных выбросов в атмосферу, что позволяет длительное время использовать электрические модификации в закрытых помещениях, тогда как погрузчики с ДВС могут использоваться лишь на короткое время. Помимо того, электрические вилочные погрузчики функционируют бесшумно, что также очень важно, если в комнате есть люди (например, в торговом помещении).

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что электропогрузчики являются лучшим выбором для помещений, но для уличных работ лучше покупать оборудование на топливе.