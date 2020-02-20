» » Преимущества и недостатки электропогрузчиков

Преимущества и недостатки электропогрузчиков

Погрузчики с электродвигателями, как и любое другое оборудование, имеют свои преимущества и недостатки. Возможно, основным недостатком электропогрузчика является его более высокая цена по сравнению с модификациями дизеля, бензина или газа; в некоторых случаях это является решающим критерием, при выборе модели.

Другим ограничивающим фактором для владельцев бизнеса является необходимость регулярно перезаряжать это погрузочное оборудование. Фактически, емкость современных аккумуляторов позволяет машине работать ровно около 6 часов, после чего устройство должно быть перезаряжено.

Недостатком электропогрузчиков также является их высокая избирательность к условиям труда. Так что на открытом воздухе их можно использовать только в жаркое и сухое время и только на высококачественном, ровном покрытии.

Кажется, названные недостатки довольно важны. Но если вы сделаете несколько простых вычислений, станет ясно, что некоторые из перечисленных выше совсем не значительны.

Взять, к примеру, цену, которая на 30 % выше, чем для моделей с ДВС. Разница в цене может окупиться очень быстро, при значительно более низких эксплуатационных затратах на электропогрузчик, потому что электричество намного дешевле, чем любое другое топливо. Дешевле также ремонт погрузчика с электродвигателем https://akb-pogruzchika.ru/electropogruzchik/hyster-forklift/.

Если эти устройства требуют перезарядки, то другие модели требуют помещения для хранения топлива. А размещение электрических моделей не требует больших усилий и финансовых вложений.

Проблема не слишком длительных периодов работы устройства без подзарядки легко решается путём приобретения дополнительной батареи: во время работы запасная батарея заряжается.

Наиболее значимым преимуществом является отсутствие вредных выбросов в атмосферу, что позволяет длительное время использовать электрические модификации в закрытых помещениях, тогда как погрузчики с ДВС могут использоваться лишь на короткое время. Помимо того, электрические вилочные погрузчики функционируют бесшумно, что также очень важно, если в комнате есть люди (например, в торговом помещении).

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что электропогрузчики являются лучшим выбором для помещений, но для уличных работ лучше покупать оборудование на топливе.

20 февраль 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Преимущества вилочного погрузчика
Хочу все знать

Преимущества вилочного погрузчика

Большое количество различного оборудования используется в производстве, промышленности и строительстве. Оборудование для погрузки и разгрузки материалов, изделий и других предметов, заслуживает
Аккумуляторные батареи для погрузчиков
Хочу все знать

Аккумуляторные батареи для погрузчиков

В качестве складского оборудования используются различные виды с узкой специализации.
Выбор кондиционера
Хочу все знать

Выбор кондиционера

Принимая решение о покупке кондиционера для дома и квартиры, вы должны сначала разобраться в определённых аспектах таких устройств.
Преимущества и недостатки теплого пола в доме
Хочу все знать

Преимущества и недостатки теплого пола в доме

В современных условиях теплый пол больше не нуждается в дополнительной рекламе: многие люди знают о существовании систем, которые уже не являются роскошью. В последние годы каждый владелец объектов,
Краткий обзор водонагревателей для дома
Хочу все знать

Краткий обзор водонагревателей для дома

В этой статье мы рассмотрим несколько отличных вариантов среди газовых и электрических водонагревателей, в том числе высокоэффективных моделей (гибридных). Проточные водонагреватели - это также
Аренда крана манипулятора
Хочу все знать

Аренда крана манипулятора

Одним из наиболее удобных транспортных средств для перевозки различных типов мерных грузов, включая стройматериалы, является погрузчик-кран (манипулятор), который представляет собой спецтехнику для
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
В интернете появилась динамическая карта распространения вируса 2019-nCovУченые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на ЗемлеЭксперты предрекли человечеству эпидемию цифрового аутизмаО преимуществе горящих туровВ Перу найдены 4000-летние конусы строителей древних пирамидСоздан «живой» бетон, способный к самопочинкеЗеленая Антарктида. Всегда ли Южный континент был укрыт ледяным щитомНа замерзшем водопаде в штате Нью-Йорк появилась «алмазная пыль»


Свежие Статьи
Театр или реальность: кто изображен на фотографиях «гарема Насер ад-Дин Шаха»?

Театр или реальность: кто изображен на фотографиях «гарема Насер ад-Дин Шаха»?

30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

30 цветных фотографий Венеции в 1890-е годы

В озерах Арктики обнаружили неизвестные виды рыб, появившиеся 200 тыс. лет назад

В озерах Арктики обнаружили неизвестные виды рыб, появившиеся 200 тыс. лет назад

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+