Циклон «Дэннис» расширяет влияние на погоду страны

Циклон «Дэннис» расширяет влияние на погоду в нашей стране. Во вторник в эпицентре ненастья оказались Урал и север Сибири. Снежный шторм вынудил отменить авиарейсы и перекрыть дороги в Башкирии, Челябинской области,на Ямале, в Югре, на севере Красноярского края. Нулевая видимость привела к многочисленным авариям. Те машины, которые останавливались переждать непогоду, заметало в считанные минуты. Только на трассе Пангоды – Новый Уренгой застряли по меньшей мере 20 автомобилей.

Пургу вызвало вторжение в регионе очень тёплого атлантического воздуха. Во вторник рекорды максимальной температуры фиксировались даже на севере Урала и Западной Сибири. В Ханты-Мансийском автономном округе и Свердловской области воздух вообще прогревался до апрельских +4…+5°.

В то же время на Нижней Волге сгустились туманы. В Астрахани начались ландшафтные пожары, небо заволокло дымом от горящего камыша. В сибирских же городах – Братске, Кемерове, Красноярске – жителям не давал дышать смог. В Иркутской области из-за ухудшения видимости столкнулось несколько автомобилей.

Причина столь разнородных погодных процессов – противоборство в атмосфере двух мощных вихрей: Западная Сибирь и Русская равнина оказались во власти циклона «Дэннис», а вот в центре Сибири и на юге России доминирует система антициклонов. Поэтому здесь преимущественно малооблачно, и создаются условия для накопления вредных примесей в приземном слое воздуха.

На Нижней Волге усугубляет положение экстремальное малоснежье. Здесь снег лежал существенно меньше положенного по климат у. Например, на улицах Астрахани за всю зиму его видели только 6 дней. В таких условиях удивляться раннему началу пожароопасного сезона не приходится.

Здесь в ближайшее время погода практически не изменится. Власти солнечного антициклона в низовьях Волги ничто не угрожает. В Астрахани вплоть до конца недели существенные осадки маловероятны, и воздух станет хорошо прогреваться. Дневная температура более чем на 8° превысит уровень нормы. В полуденные часы +7…+10°, словно в конце марта.

А вот в Сибири ситуация в ближайшее время начнёт меняться. Облачные поля циклона «Дэннис» сегодня вплотную подойдут к Красноярску. В регионе начнутся снегопады. Наиболее интенсивные прогнозируются на Алтае, в Новосибирской и Кемеровской областях. Ветер будет усиливаться до 12-17 м/с. В результате концентрация вредных веществ в атмосфере промышленных центров региона будет снижаться.

В Красноярске сегодня ещё без осадков. А днём столбики термометров поднимутся до -5°. С четверга пойдёт снег. Ненастье задержится в городе вплоть до субботы. А с воскресенья, под влиянием нового антициклона, снеговые тучи вновь рассеются.